Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty

Měli jste to až dosud složité? Pak nevěšte hlavu. Tedy zejména 4 znamení, pro která má vesmír speciální poselství, které znamená nový začátek s optimismem a pozitivitou. Podívejte se, zda patříte mezi ně.

Občas nám život pořádně nakládá, takže se cítíme plni negativních pocitů. Vesmír ale čtyřem znamením zvěrokruhu vzkazuje, že nebudou šťastná, pokud budou své vnitřní negace dál přiživovat a nepustí dovnitř světlo. Podívejte se, jak na to:

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Milí Raci, stojíte před situací, která ve vás rozdmychává rozporuplné pocity. Nejraději byste se vším třískali, řvali a ječeli o sto šest. Byť jste normálně citliví na vesmírné vibrace, tentokrát je cítíte až do morku kostí. Přitom vám cosi napovídá, abyste se uklidnili.

Jenže tak to zkrátka je. Sice víme, že nikdo nemá rád, když mu druzí říkají, aby se uklidnil, ale někdy je to jediná věc, která v dané chvíli pomůže. Takže se zhluboka nadechněte a vydechněte. Uvědomte si, že jste existovali před problémem a budete i po něm, tak o co jde.

Poslední týdny pro vás nejsou snadné, nervy máte napjaté k prasknutí. Uvědomte si, že nervozita a úzkost se podepisují na vašem zdraví. Tak buďte k sobě laskaví a začněte s tím něco dělat.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Řekni Bohu o svých plánech… Víte, jak je to dál, že. Tak přesně ten konec se může dotknout i vašich plánů, které nakonec dopadnou zcela jinak, než jste si představovali. Vesmír to totiž nikomu neusnadňuje. Jenže vy naštěstí nejste jen tak někdo. Navíc, jestli máte za sebou těžké období, může to být ideální příležitost k tomu, abyste konečně udělali tolik potřebnou změnu.

Vesmír vám vzkazuje, že všechno plyne, jak má. Nad špatnými časy nakonec mávnete rukou a překonáte všechno, co vám stojí v cestě za vysněným cílem. Jenom je třeba vytrvat, což někdy bývá to nejhorší.

Vy ale nejste ten typ člověka, který by jen seděl a čekal, až se věci změní. Máte v sobě dostatek energie, kterou můžete použít k pozitivní transformaci. Zvláštním poselstvím vesmíru je zcela jasné znamení, které využijete ve svůj prospěch.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Dostali jste se do bodu, v němž víte, čeho jste schopni. Právě teď se vám ale nechce svou drahocennou energii používat nesprávně. Nebojte se, vesmír některé věci odpracuje za vás, takže se směle pusťte do věcí, které byste měli zvládnout. Půjde vám to ve zcela pozitivním duchu.

Jsou dvě cesty, negativní, ve které se můžete utápět a nadávat na svět, a pak ta druhá, která vám pomůže ukázat, co ve vás je. Dá vám kreativní náboj, se kterým překonáte doslova všechno.

Jako Štír potřebujete kráčet vlastní cestou. Zatímco svět šílí, vy zůstáváte klidní a rozvážní. I proto vám řešení situací půjde jako po másle.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Střelci obecně milují listopad. Buď proto, že je to měsíc, ve kterém se narodili, anebo proto, že ohlašuje čas pro jejich znamení zvěrokruhu. Na rozdíl od jiných se totiž na podzim cítí silní a s příchodem zimy získávají stále větší energii.

Vesmír pošle brzy Střelcům zásadní zprávu, která jim otočí život o sto osmdesát stupňů. K lepšímu, což je varianta, na kterou čekali už poměrně dlouho.

Milí Střelci, neměli byste zapomínat na své sociální cítění. Je kolem vás dost lidí, kteří na tom nejsou tak dobře jako vy. Přece nechcete, aby na vás vesmír příště raději zapomněl…

