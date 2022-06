Google Earth zachytil v oceánu podivného obřího tvora. Vypukne hysterie?

Velký bílý žralok u břehů Austrálie. Ilustrační foto.

Některé věci se z výšky jeví jinak. Ať už mluvíme o záhadných obrazcích Nazca, pouštních zdech vystavených pro lov zvířat anebo třeba o rádoby mimozemských objektech, z nichž se nakonec vyklubou zcela vysvětlitelné věci. Podobnou senzaci ale vyvolal třeba i obří krab, kterého zachytila aplikace Google Earth v Anblii, a nyní na stejném zdroji viditelný plavající objekt u břehů Austrálie. O co se jedná?

V tyrkysových vodách jedné z nejidyličtějších zátok Nového Zélandu byl pravděpodobně spatřen obří záhadný mořský tvor. Tento zvláštní živočich krab se dokonce objevil i v samostatném zpravodajském příspěvku, kde sama komentátorka zmiňuje, že byl příliš velký na žraloka a příliš rychlý na velrybu… A tento záhadný tvor se objevil blízko novozélandské zátoky a rozpoutal dokonce znovu zmínky o lochneské příšeře.

Začalo to nevysvětlitelnou vlnou

Celý záhadný příběh začal tím, že inženýr Pita Witehira spatřil velkou vlnu, která se však objevila z ničeho nic. Kolem nebyla ani loď, ani žádná překážka, která by ji mohla vyvolat. Witehira se jen díval se do zátoky, kde kontroloval svůj prázdninový dům, a spatřil ji, což mu vyrazilo dech. Celá událost se odehrála v Oke Bay v Bay of Islands, na východním pobřeží Dálného severního distriktu Severního ostrova Nového Zélandu. V zátoce Oke Bay je poměrně bílá písečná pláž a voda zůstává mělká asi 40 metrů 's náhlým hlubokým pádem do zátoky'. V hlubokých částech je pak hodně podvodního porostu.

Tuto vlnu by podle muže, který ji spatřil, nemohla vyvolat ani loď, protože na ní není žádná bílá pěna od motoru, ale ani žralok nebo velryba. Snímek byl přitom pořízen satelitem na konci ledna kolem půl dvanácté dopoledne.

Jak uvedl Pita Witehira pro deník Daily Mail Australia, podle jeho názoru mohl takovou obří stopu zanechat tvor o velikosti asi 12 metrů. A odvolává se k místní maorské tradici: "Domorodí Maorové by tomu říkali "Taniwha" ("Troll"), protože to zřejmě není velryba a na žraloka je to příliš velké. Pohybuje se příliš rychle a příliš prudce se otáčí, než aby to byla velryba. Na žraloka je to příliš široké a příliš dlouhé… Musí mít pod vodou velkou váhu, aby vytvořil takový odpor.“

Podobná pozorování

Obdobnou senzaci nevzbuzuje jen legendární lochneska. V Anglii se zase objevil obří krab, který si rovněž vyžádal i samostatnou reportáž. Na letecké fotografii byl zachycen obří, nejméně 15metrový krab, trůnící spokojeně v mělké vodě, jako by číhal na kořist, jak vidíte na tomto videu:

Snímek byl pořízen v přímořském městečku Whistable v Kentu. Hned po jeho uveřejnění sem proudily davy lidí, kteří chtěli ulovit největšího britského kraba, jemuž se dokonce začalo přezdívat Krabzilla. Podle skeptiků se ale píše jednalo o neobvykle tvarovaný písčitý břeh nebo o žert.

Moře má pro nás zkrátka ještě mnohá překvapení.

