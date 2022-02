Po záhadné civilizaci zbyly obři s děsivýma očima. Zmizela neznámo kam

Obři ze Sardinie

Foto: Profimedia.cz

Kolem roku 1 800 př. n. l. se na Sardinii objevuje nuragská civilizace. Ta nejenže stavěla zvláštní věžovité stavby se seříznutým vrchem, ale také vytvořila řadu soch v nadživotní velikosti s neobvyklýma očima. Kdo se do nich podívá, má pocit, jako by ho hypnotizovaly. Co byla nuragská civilizace zač?