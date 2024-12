By Jonathunder - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52043329

Máte detektivní nadání? Pomozte soukromému vyšetřovateli Arthurovi Touchovi odhalit tajemný předmět, kterým ho ohrožuje jeho únosce. Uhodnete, k čemu se používal? Máte na to jen pár minut.

Detektiv Arthur Touch a jeho asistentka slečna Harperová měli za sebou náročný den a těšili se na šálek čaje. Plánovaný odpočinek ale narušilo zvonění telefonu. Když vyšetřovatel zvedl sluchátko, zarazil ho neznámý hlas, jenž ho naléhavě informoval o tom, že má důkazy, které mohou změnit průběh případu.

„Sejdeme se na předměstí, je tam opuštěné skladiště. Vím, je to do divné místo, ale bojím se,” znělo na konci linky. Detektiv byl na podobné telefonáty zvyklý. Povzdechl si a odložil ještě kouřící nápoj. O pár minut později již se svou společnicí mířili za město.

Skladiště bylo tmavé a zanedbané. Okolí bylo tiché a nic nenasvědčovalo tomu, že by zde byla nějaká živá duše. I přesto se rozhodli jít dovnitř. „Haló? Je tu někdo? Jsem detektiv Touch, volali jste mi telefonem,” zahřměl vyšetřovatel. V tu chvíli se zpoza beden vynořily dvě postavy se zbraněmi. „Ptáček se chytil do pasti i se svou holubinkou,” zasmála se jedna z nich. Dříve, než se detektiv zorientoval, ucítil na tváři hadřík nasáklý chloroformem.

Detektiv v nesnázích

Probudili se pevně svázání na židlích v zaprášené místnosti s jedním malým oknem. Podle něj poznali, že venku ještě panuje temná noc. Najednou se otevřely dveře a ticho narušil klapot kroků.

„Vítejte, detektive Touchi,“ ozval se chladný hlas. „Říká se, že odhalíte každou záhadu. Mám proto pro vás hádanku. Pokud na ni přijdete, možná vás ušetřím. Pokud ne, čeká vás i tu vaši krasotinku osud horší než smrt.”

Dvojice poté zaslechla tiché zacinkání kovového nástroje, který se přiblížil k Arthurovému obličeji. Vyšetřovatel se snažil zůstat klidný, ale tělem mu projel chladný záchvěv. Paní Harperová vedle něj vytřeštila oči. „Máte deset minut na to, abyste zjistili, co to je. Jakmile čas vyprší a vy mi správnou odpověď nedáte, použiji to na vás.” Muž se zasmál, položil předmět na podlahu a odešel.

Podivný předmět

Věc připomínala dvojité nůžky. Byla dlouhá asi 20 centimetrů a byla zakončena kroužky. Detektiv se na židli rozhoupal a snažil se ji naklonit, aby byl k předmětu blíže. „Mezi kruhy jsou nějaké kleštičky, jsou dost ostré,” poznamenal nahlas. „Vypadá to, jako kdyby se to někam zasouvalo, aby to něco odstřihlo,” dedukoval. Harperová se zachvěla.

„Napadá mě jediné použití,” slečna se začervenala. „Hodilo by se to během konizace, neboli odstranění kousku děložního čípku,” vysvětlovala. Arthur Touch se však zamračil. „Podle mě to bude k něčemu jinému. Co třeba k odstranění mandlí v krku? Tento zákrok je známý již dva tisíce let. Tento nástroj kombinuje jak kleště, tak skalpel,” navrhl.

Paní Harperová se ale tvářila skepticky. „Možná to sloužilo spíše k povrchovému ošetření, jako je odstranění znamének nebo polypů z kůže. Možná...,” větu ale nedokončila. Dveře se totiž prudce otevřely a do místnosti opět vkročil jejich únosce. Dvojice se na sebe podívala. „Tak co, víte k čemu předmět sloužil?” zeptal se muž před nimi. Detektiv Touch se nadechl.

HÁDANKA: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii? question Zahájit kvíz

„Podle našeho názoru se jedná o tonsilovou gilotinu neboli nástroj na odstranění mandlí,” řekl s obavami v hlase vyšetřovatel. Slečna Harperová nenápadně přikyvovala. Násilník našpulil rty. „Máte pravdu. Uhodli jste.” V ten moment se od dveří ozval nepředstavitelný rámus. „Policie! Ruce nad hlavu.”

„Jsem rád, že jste přišli,” přiznal Touch inspektorovi, zatímco si otíral pot z čela. „Měl jsem pocit, že budeš v nesnázích, když jsi nedopil svůj odpolední šálek čaje,” odpověděl mu přítel s úsměvem. „Mimochodem, tvoje znalost lékařských nástrojů ti asi zachránila krk.“

Uhodli jste, že se jednalo o nástroj, jakým se odstraňovaly krční mandle? Gratulujeme. Máte mozek detektiva.

Zdroje: www.berounsky.denik.cz, www.en.wikipedia.org