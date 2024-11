Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Podle herečky Jaroslavy Obermaierová nemůže v Praze vyjít s pouhou penzí žádný důchodce. Prozradila nejenom výši svého důchodu, ale i další kroky, které učinila pro zachování životního standardu.

Znáte ji jako drbnu Vilmu Nyklovou z nekonečného kultovního seriálu Ulice, kde, byť v důchodu, ještě donedávna stále pracovala. Herečka Jaroslava Obermaierová to má stejně. Letos oslavila sedmdesáté osmé narozeniny, takže důchod by si mohla užívat již hezkou řádku let. Přesto je stále činorodá.

Doplatila na sociální pojištění

Svého času pro umělce, tedy zpěváky, herce nebo spisovatele platilo, že si nemuseli hradit sociální pojištění. Této možnosti využila i Jaroslava Obermaierová, která ho neplatila tři roky. Ve chvíli, kdy jí správa sociálního zabezpečení vyměřila důchod, přišlo nemilé překvapení v podobě částky deseti tisíc korun.

Vzhledem k různým valorizacím je na tom dnes o něco lépe, protože její současná penze činí necelých šestnáct tisíc korun. Pravdou ale je, že i s takovou částkou je život v hlavním městě dost složitý, zejména, když bydlíte v pronájmu. Finance pochopitelně za bydlení vynakládá i majitel bytu. U seniorů pak kromě útraty za jídlo, drogerii je třeba ještě připočíst peníze za léky, které mnohdy bývají nemalé.

Nestěžuje si

Pro CNN Prima NEWS herečka ke svému důchodu uvedla: „Víte co, já si nestěžuji, beru to tak, jak to je. Naštěstí ještě můžu pracovat. Kdo nemá něco naspořeno, nemůže si přivydělat nebo žije sám, při výši důchodů a dnešním cenám za jídlo, léky a další potřebné věci k životu to má velmi těžké. Je mi těch lidí strašně moc líto.“

Radikální krok

Pokud jde o bydlení v Praze, podle ní jsou v hlavním městě nejvyšší náklady na život jako takový. Je přesvědčená, že zde žádný důchodce nevyžije pouze z penze. Právě finanční situace ji dovedla k zásadnímu rozhodnutí se přestěhovat. Pro tento krok hrál i fakt, že na Benešovsku zrekonstruovala chalupu, která je celoročně obyvatelná a nabízí majitelům příjemné pohodlí.

I když se její Vilma Nyklová nedávno v seriálu Ulice provdala, Jaroslava Obermaierová je dlouhé roky rozvedená a žije jenom se svým synem Jaroslavem. Peníze k důchodu jsou tak nepochybně velmi vítané. I přes to, že jí bude za dva roky osmdesát, má práce stále dost. Jak přiznala, některé věci už omezuje. Třeba zájezdové divadlo s dlouhými přejezdy, které ji stály hodně energie. Rozhodně ale nemíní zcela skončit. Jednat netočí denně a také nehraje, takže si na chalupě dostatečně odpočine a o to víc si pak užije natáčení. Navíc stále ráda chodí mezi lidi i kolegy.

Aktivní stáří

Prodlužování odchodů do důchodu je stále třaskavým tématem. Je pravdou, že u některých profesí je takový krok spíš na pováženou, vzhledem k jejich náročnosti. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu fakt, že mnozí senioři aktivně vyhledávají možnosti práce. Nejenom z důvodu přivýdělku, ale i proto, aby se dostali mezi lidi a udržovali se aktivní nejenom po fyzické, ale i psychické stránce. Možná proto i herečka Jaroslava Obermaierová vypadá na svůj věk stále tak dobře.

Zdroje: medium.seznam.cz, cnn.iprima.cz