Astrologie sice neurčuje hmotnost nebo tělesnou stavbu, ale velmi dobře zná znamení zvěrokruhu, která mají dispozice k nadváze. Mají totiž určité vrozené chování a vlastnosti, kvůli kterým jsou náchylnější k obezitě. Jaká znamení to jsou?

Ačkoli moudrost astrologie poskytuje zajímavý vhled do osobnostních rysů, chování a sklonů jednotlivých znamení, je třeba si uvědomit pár důležitých věcí. Zejména to, že regulace hmotnosti je komplexní záležitost ovlivněná různými faktory. Genetikou, životním stylem, fyzickou aktivitou a celkovým zdravotním stavem. Tyto věci mají zásadní význam pro ovlivnění celkové tělesné hmotnosti.

Býk

Zemské znamení Býka, kterému vládne Venuše, je požitkářské. Ženy narozené v Býku jsou známé tím, že si potrpí na příjemné věci ve svém životě, včetně chutného jídla. Kvůli svému požitkářství mohou jen obtížně odolávat pokušení, zejména pokud jde o chutná, bohatá a kalorická jídla. Dámy v Býku si jídlo vychutnávají na maximum a je to pro ně zážitek. Měly by se však hlídat, protože mají sklony k přejídání a konzumování nezdravých jídel.

Rak

Rak, vodní znamení a citlivá dáma, které vládne Měsíc. Ve stresu nebo v silných emocích se tyto ženy mohou obracet k jídlu jako ke zdroji útěchy a uklidnění. Emocionální přejídání je nezdravý způsob, jakým se lze vyrovnat s pocity smutku, úzkosti nebo přetížení. Tento mechanismus přijímání zbytečného a nezdravého jídla navíc zvyšuje riziko přibývání na váze. Velký pozor si dejte, zejména pokud se vaše záchvaty emočního jedení stanou obvyklou reakcí na náročné chvíle, dny, nebo období.

Lev

Lvice, ohnivé znamení, kterému vládne Slunce, jsou zábavné a štědré ženy. Tyto dámy jsou rozené hostitelky a mohou být hrdé na to, jaká svým hostům připravují chutná jídla a pohoštění. Tato vlastnost je sice roztomilá, ale Lvice by se měly vyhnout veselému společnému hodování se svými hosty. Omezit by měly popíjení alkoholu na večírcích. Časté požitkářství může být příčinou problémů s váhou.

Váhy

Vzdušnému znamení Vah vládne Venuše, a proto jsou tyto dámy velmi společenské. Cení si ale svých poklidných harmonických vztahů. Rády stolují s přáteli a blízkými na společenských setkáních a oddávají se společně kulinářským zážitkům. Časté gurmánské hodování ale vede k nadváze, protože není vyvážené pohybem ani zdravou stravou.

Čtyři hlavní znamení zvěrokruhu zmíněná v tomto článku - Býk, Rak, Lev a Váhy by si měla hlídat svou stravu. Je však důležité říct, že tyto informace je nutné brát trochu s nadhledem a nepoužívat astrologii jako definitivní nástroj k předpovídání problémů souvisejících s hmotností.

Zdroj: astrotalk.com