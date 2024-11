Mít nadváhu, nebo dokonce trpět obezitou není jen estetický problém, který se nemusí líbit jeho vlastníkům. Lidé, kteří trpí obezitou jsou ohrožení vážnými zdravotními problémy. Nyní jim ale svitla naděje. Vědec totiž rozpoznal virus, který za vznikem obezity stojí.

Nebezpečná obezita

Mnoho lidí rádo jí. Pak se ale diví, že se to na nich také projeví. Začíná to pár kily navíc, končit to ale může poměrně fatálně.

Obezita totiž není jen estetický problém, který se nám nelíbí. Ohrožuje všechny životně důležité funkce a s nimi i ty, kteří tímto onemocněním trpí.

Ačkoliv je obezita nemoc jako každá jiná, řada z nás v ní vidí spíše neschopnost člověka zůstat disciplinovaný a stravovat se podle zásad zdravého životního stylu.

Přejídání, fast foody, smažené pokrmy, to vše jistě k obezitě dopomáhá, stejně jako málo pohybu a stresem zanesená mysl. Primárně tak každý z nás může některé faktory obezity ovlivnit.

Podle výživových poradců jíme velice málo ovoce a zeleniny a naopak si rádi dopřáváme uzeniny, tučná masa, cukrovinky a samozřejmě alkohol.

Na vině je virus

Taková „dvojka“ červeného vína každý večer jako relax u televize vám může rychle pár kilo přidat. Jak se ale ukázalo, to není všechno.

Skutečná úskalí obezity:

Zdroj: Youtube

Vědci z University of Wisconsin přišli s poměrně převratným objevem, který ukazuje obezitu jako onemocnění ve zcela novém světle. Tušíte v jakém?

Tito vědci zjistili, že strava a nedostatečný pohyb sice na vině, pokud jde o obezitu, jistě jsou, obezita je podle nich ale propojená s virem, který se u některých z nás může objevit.

Tím virem je adenovirus-36, který se u obézních jedinců vyskytuje až čtyřikrát častěji než u těch, kteří s váhou žádné problémy nemají a jejich tělesná hmotnost je v normě.

Jak se tento virus v lidském organismu projevuje? Adenovirus-36 údajně dráždí tukové buňky a brání jejich likvidaci nebo zmenšování. Tento virus je zodpovědný až za 15 procentní nárůst tělesné hmotnosti.

To činí přibližně 6-9 kilogramů u ženy a až 12 kilogramů u muže. Adenovirus-36 rozdráždí tukové buňky, ve kterých vznikne zánět. Zároveň brání tělu tyto buňky likvidovat a přirozenou cestou je vyloučit z těla. Ať je tento nález jakkoliv objevný, úřady jeho další pokračovali z nějakého důvodu smetly ze stolu.

Zdroje: diva.aktuality.sk, www.mayoclinic.org, www.niddk.nih.go