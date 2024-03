Podle astrologů jsou znamení zvěrokruhu, která mají tendenci tloustnout i ze vzduchu. Vyzkoušely snad všechny existující diety. Následující zrozenkyně jsou odsouzeny si celoživotně hlídat svou váhu. Jakmile ve své morálce povolí, okamžitě přibývají. Najdete mezi následujícími znameními to své?

Kdo by nechtěl mít krásné, štíhlé a zdravé tělo, kterému sluší jakýkoli outfit? Každá žena by si přála mít nadpřirozenou schopnost sníst cokoli, na co má chuť a nepřibrat. Každý den si ke kávě dopřát chutný dortík.

Mezi námi jsou skutečně ty vyvolené, které si mohou dopřát jakoukoli delikatesu, aniž by se to jakkoli projevilo na jejich váze. Naproti tomu existují dámy, které se jen podívají na menu v restauraci a mají 2 kg nahoře. Patříte k těm, které mají podle horoskopu sklony k nadváze?

Býk

Býci jsou požitkáři horoskopu. Ženy v tomto zemském znamení, kterému vládne planeta Venuše, jsou známé tím, že se rády rozmazlují. Milují chutné jídlo a rády ochutnávají nové pokrmy.

Nedokážou odolat pokušení, i když se jedná o velice kalorická jídla. Nemají problém si na něčem pochutnat i o půlnoci u sledování oblíbeného seriálu. Tyto dámy si jídlo opravdu vychutnávají a potřebují mít z jídla zážitek.

Mají bohužel tendence k častému přejídání, a proto se snadno stane, že hodně přiberou, aniž by si toho všimly. Pak upadají do deprese, protože nejsou samy se sebou spokojené. Je pro ně hodně těžké sebrat odvahu, sílu a odhodlat se ke změně jídelníčku a životního stylu.

Rak

Ženy narozené ve znamení vodního znamení Raka, kterému vládne Měsíc, jsou hluboce spojeny se svými emocemi. Když se nachází ve stresové situaci, mají tendenci se utěšovat právě jídlem. Podléhají tak tzv. emočnímu přejídání, což je forma závislosti.

Na chvíli je to sice uklidní, ale z dlouhodobého hlediska to není řešení. Naopak s rostoucí váhou jsou ještě ve větším stresu a pod nepříjemným tlakem. Emocionální přejídání by měly tyto dámy řešit nejen s dietologem, ale i s psychologem.

Je totiž nutné naučit se pracovat se svými pocity a umět řešit negativní emoce zdravým způsobem. Nadměrná konzumace příliš tučných, sladkých a kalorických jídel ohrožuje celkové fyzické i psychické zdraví člověka. Čím dříve začnou svůj problém řešit, tím dříve zastaví tloustnutí.

close info Inside Creative House / Shutterstock zoom_in Některé ženy si musí celoživotně hlídat váhu a stravovat se zdravě.

Lev

Lev je ohnivé znamení, kterému vládne zářivé Slunce. Tyto dámy jsou známé svou štědrostí a láskou k zábavě. Vše kolem nich musí být velkolepé. Rozené hostitelky připravují své návštěvě vždy skvělé pohoštění s chutnými jídly. Jejich stoly se prohýbají a dobré pití teče proudem.

Samy si rády se svou společností dopřávají delikatesy, které jsou jen málokdy zdravé. Časté večírky a hodování jsou důvodem jejich přibývání. Tyto ženy milují chutná jídla a nevědí, kdy přestat jíst. Jsou požitkářky stejně jako dámy narozené v Býku.

Pokud se sejdou společně u stolu právě tato dvě znamení, dokážou sníst neuvěřitelné množství jídla. Když hodně ztloustnou, začnou sice dodržovat nějakou dietu, ale málokdy vydrží jíst zdravě dlouhodobě. Střídají se tak u nich období diet a přejídání.

Váhy

Váhy jsou vzdušné znamení, kterému vládne planeta Venuše. Jsou to velmi společenské dámy, které si nade vše cení harmonických vztahů. Rády stolují s přáteli a blízkými, maximálně využívají společenských setkání a kulinářských zážitků.

Tyto ženy jsou známé tím, že preferují kvalitu před kvantitou. Sice se vyloženě nepřejídají, ale dopřávají si hodně vydatná a výživná jídla. Jejich časté dopřávání si bohatých a kalorických jídel během kulturních a společenských akcí, které vyhledávají však může vést k přibývání na váze.

Dalo se by mu předejít, pokud by bylo jejich dopřávání si těchto delikates vyváženo zdravým životním stylem a pravidelným pohybem. Vzhledem k tomu, že si Váhy zakládají na svém vzhledu, měly by mít své stravování raději pod kontrolou.

Zdroj: astrotalk.com