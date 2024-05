Externí autor 9. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Některé ženy se pohybují v módě s ladností svých outfitů, jiné tápou už ve vlastní skříni. Je vám přes padesát? Tak se pojďte podívat, jaké oblečení na jaro byste měla vyřadit ze svého šatníku, abyste nevypadala jako trapná stará babka.

Nevkus se projevuje nejenom v nevhodných barevných kombinacích a střizích, ale také ve velikosti oblečení. Pokud máte v šatníku kousky, které jsou o číslo větší, protože, a známe to všechny, co kdybyste do nich přibrala, bez milosti je hoďte do pytle a odneste a charitu nebo darujte někomu, komu sednou.

To samé platí o i o opačném problému, tedy příliš malém oblečení, které upozorňuje na vaši váhu víc, než by vám bylo milé.

Seprané oblečení

Máte v skříni hromady trik a halenek, které vypadají, jako byste je nosila roky? I když jsou staré sotva jednu sezónu? Pryč s nimi. Myslete na to, že v tomhle věku je třeba vsázet na kvalitní materiály, které i po vyprání budou dlouho vypadat jako nové.

Místo pěti nekvalitních triček tak raději zvolte dvě, sice dražší, ale zato kvalitní, ve kterých se budete cítit dobře dalších pár let.

Trička bez rukávů a minisukně

V poslední době si z nás počasí dělá dobrý den. V zimě je jaro, na jaře vytahujeme tílka bez rukávů a minisukně, protože je teplo. Než tak učiníte, zamyslete se nad tím, jak vypadají vaše ruce a nohy. Nejde jenom o to, zda jsou štíhlé, ale někomu po padesátce stárne kůže rychleji a celkový vzhled nemusí vypadat dobře.

Ach ty barvy

Trend černé barvy v určitém věku, přestože zeštíhluje, se zdá ustupovat do pozadí. Pokud černé zas až tak nefandíte, ale vaše skříň hýří všemi barvami, zkontrolujte, zda se hodí k tónu vaší pleti i tvaru těla. Jde o to, že špatně zvolené odstíny z vás rázem udělají „smrtku“, či přidají roky, protože zvýrazní vrásky.

Potisky na oblečení

Ano, milujete pejsky, kočičky, svoje děti, vnoučata a možná i manžela. Ale proč o tom dávat vědět světu na hrudi trička či zádech mikiny? Takže pokud nějaké takové oblečení vlastníte, noste je na zahradu nebo během sportování. Nikam jinam nepatří. Pozor si dejte i na cizojazyčné nápisy. Pokud nejste jazykově dostatečně vybavené a nevíte přesně, co je na kousku oblečení napsáno, raději jej ponechte v regále. Ušetříte si tak možná nejednu úsměvnou situaci.

Flitr sem, flitr tam

A taky výšivky, třásně, bambule a bůhvíco dalšího. V určitém životním období, tak před čtvrt stoletím by ostatní nad vaším outfitem doplněným o podobné kousky zamhouřili oči. Dnes si zaklepou na čelo a pomyslí si něco o babce trapce, což určitě nechcete.

Milované džíny

Marná sláva, s oslavou abrahámovin by měly baggy džíny, slimky nebo barevné džínové kousky skončit v propadlišti dějin. A koho tam rozhodně vyšlete, jsou jinak oblíbené džíny s dírami. Minimálně takové, ze kterých lezou padesátnici kolena. Dámy, revma volá, tak na to nezapomeňte. A co si budeme povídat, od určitého věku vypadá tenhle styl trapně a rozhodně ne mladistvě.

Kvalitní kabelka

K ženě patří doplňky. O tom žádná. Po padesátce by to už ale neměla být koženková nebo látková kabelka. A pokud jde o velikost, rozhodně je nepřípustná velikost lodního kufru, do kterého házíte peněženku, doklady, klíče, kosmetickou taštičku, deštník, láhev s vodou, svačinu, brýle, tužky, kapesníky, a k tomu všemu cestou domů přihodíte nákup.

Zdroje: www.today.com, 50isnotold.com