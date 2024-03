Internet už dlouho uchvacuje zvláštní a poněkud zlověstně vyhlížející oblečení, které je od hlavy až k patě zdobené hřebíky. Tento kostým, opakovaně sdílený napříč internetovými platformami, pochází z 19. století. Jaký příběh se však přesně skrývá za tímto záhadným oděvem?

Šílenost ve tvaru člověka

Jedinečnost tohoto oděvu dosáhla nových rozměrů v roce 2012, kdy si získal širokou pozornost poté, co se objevil na dnes již neexistující webové stránce Retronaut.

Černobílá fotografie, na níž je oblek zachycený, se rychle stala virální a vyvolala zvědavost a spekulace mezi nadšenci do historických zvláštností.

Fotografie, připisovaná Malcolmu Kirkovi, významnému newyorskému fotografovi, vzbudila zájem historiků i badatelů. Ti nadšeně debatovali o tom, co je šílená věc ve tvaru člověka vlastně zač.

Od července 2021 nachází oblek svůj domov v Menilově sbírce v texaském Houstonu. Oblek je vystavený jako součást výstavy „Svědkové surrealistické vize“ a je zde prominentním exponátem již více než dvě desetiletí.

Zatímco jeho přítomnost je dobře zdokumentovaná, jeho původ odborníky stále mate. Kristen Strangeová se ve své magisterské práci z roku 2014 ponořila hluboko do pozadí výstavy a osvětlila cestu kostýmu.

Navzdory pečlivému výzkumu a zkoumání příslušných dokumentů, včetně korespondence mezi klíčovými osobnostmi zapojenými do kurátorství výstavy, se Strangeové podařilo vystopovat původ obleku.

Podivný kostým

Objevila zajímavé indicie naznačující možný německý nebo švýcarský původ datovaný do 18. nebo 19. století. Nakonec své poznatky specifikovala, když uvedla, že šílená věc ve tvaru člověka pochází z roku 1800.

Lovecký oblek pro lov sibiřského medvěda:

A co je tento podivný kostým skutečně zač? Podle všeho jde o jedinečný oděv sibiřských lovců medvědů, který je celý posetý hřebíkama.

Ačkoliv se může zdát, že bodlin obsahuje skutečně mnoho, je třeba si uvědomit, jak velké a silné zvíře medvěd je. Pokud by se jej lovci nepodařilo zabít první ranou, nastal by problém, během kterého by medvěd mohl zabít lovce.

Pokud však lovce bude chránit dobře vytvořená ochrana, šance na přežití tím rapidně stoupá. Pokud na vás medvěd mručí, otevírá tlamu, otáčí se bokem, aby ukázal svou velikost, není radno si s ním zahrávat.

Sibřský kostým na lov medvědů je jedinečný svého druhu. I když vypadá trochu děsivě, svůj účel jistě plnil na výbornou. Tajemný půvab tohoto zvláštního oděvu bude i nadále podněcovat naši představivost, jak asi lov s tak obrovským stvořením, jakým medvěd bezesporu je, tehdy vypadal.

