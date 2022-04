Jak se oblékali lidé ve středověku: Úžasně chytře, funkčně a prakticky

Jak se oblékali lidé ve středověku? Prakticky

Foto: Profimedia.cz

I ve středověku měl oděv dvě hlavní funkce - chránil tělo a reprezentoval svého nositele. I prostí lidé, tedy ti, kteří nespadali do privilegovaných vrstev, jako byly šlechtici, kněží, knížecí družina nebo úředníci, se tedy zajímali, co si oblečou. Vlastnili tak většinou šaty, určené k běžnému nošení a oděv vhodný do kostela.