Vědci nalezli 150 milionů let starou kost. Patřila vyhynulému druhu lidí Ubeidij

Nejstarší lidský obratel starý 1,5 milionu let byl objeven v Izraeli. Ilustrační foto

Foto: WH_Pics / Shutterstock.com

Ukazuje se, že migrace lidí z Afriky pravděpodobně probíhala v několika vlnách. Svědčí o tom nález 1,5 milionu let starého obratle vyhynulého lidského druhu, který byl objeven v Izraeli a následně studován vědci. Skutečně se potvrdilo to, co již víme, že se na zemi pohybovaly nejrůznější druhy lidí. Byť přežil jen Homo Sapiens.