Svět je plný překvapení. To platí také v případě starého obrazu. Ten žena vytáhla přímo z odpadků a nestačila se divit. Nalezla ukradený poklad. Tušíte, jakou má cenu?

Záhada obrazu z odpadků tak byla konečně objasněna. Její astronomická cena vám vyrazí dech!

Tento obraz vytáhla žena z odpadků

Koho by napadlo, že se mezi odpadky může ukrývat obraz. Běžně je máme všichni pověšené na zdech. Přesto se stalo, že se přímo uprostřed odpadků objevil obraz. A ne ledajaký. Byl od slavného mexického umělce.

Olejomalba Rufina Tamayo, umělce pocházejícího z Mexika, byla celá zahrabaná v odpadcích. Tam ji náhodně objevila žena procházející kolem. Nejprve viděla jen hromadu nepotřebných věcí, které někdo doslova ledabyle vyhodil na chodník. Do chvíle, než spatřila, že se mezi odpadky válí jakýsi záhadný obraz.

Vytáhla ho z odpadků, aby se podívala, o jakou malbu se jedná. A nestačila zírat.

Netušila, že nalezla ukradený poklad milionové hodnoty

Olejomalba se stala součástí dražby, kterou pořádala latinskoamerická aukční síň Sotheby's.

A velmi rychle se prodala. Tušíte za kolik?

Obraz z odpadků, jak se malbě začalo přezdívat, totiž nebyl ladajaký obraz. Bylo to dílo známého umělce Rufina Tamayo s názvem "Tres Personajes" neboli "Tři postavy". To bylo před několika lety odcizeno z houstonského skladu poté, co bylo vydraženo v jiné aukci a čekalo na svého majitele.

Původní odhadovaná cena obrazu byla 750 000 dolarů. K velkému překvapení všech se ale dílo prodalo za více než milion dolarů včetně požadované provize. Známý a cenný obraz se tak po letech strádání na dně odpadkového koše dostal do rukou nového majitele.

Velké díky patří Elizabeth Gibsonové, ženě, která kdesi v Manhattanu ve městě New York kradený obraz objevila. Olejovo-pískové plátno tak znovu spatřilo světlo světa. Gibsonová si obraz nejprve odnesla domů, poté ho však zanesla do jednoho z místních muzeí. Chtěla zjistit původ nalezeného díla.

Obraz "Tři postavy" je poměrně velký. Měří 97 × 130 cm. "Byl to obrovský, silný a krásný obraz a já jsem si řekla: 'Je špatné, že je v odpadu,'" dodala Gibsonová, která slavný obraz zachránila pár minut před katastrofou. Krátce po jejím nálezu totiž na místo přijeli popeláři a všechen odpad zlikvidovali.

