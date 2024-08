Pokud vám na vašem mentálním zdraví skutečně záleží, je nutné pro to něco udělat. Třeba tím, že budete pravidelně procvičovat mozek za pomoci mentálních cvičení. Uhodnete, jaké ze tří hodinek jsou vadné?

Existuje prevence?

Podle odborníků nelze s určitostí říci, zda je možné demenci předcházet. Přesto se ale shodují, že lze pracovat na účinné prevenci omezením rizikových faktorů, které jsou s rozvojem tohoto onemocnění spojené.

O jaké faktory jde? Podle odborníků jsou nejrizikovějšími faktory vzniku tohoto onemocnění některé nemoci a také špatný životní styl.

Za zmínku stojí například hypertenze, onemocnění cukrovkou, hyperlipidemie, obezita, kouření, vážná poranění hlavy, deprese, sociální izolace, přílišné vystavení se pesticidům a nakonec také nízká úroveň dosaženého vzdělání.

To vše může zvýšit riziko onemocnění demencí. Pokud si však své zdraví pohlídáme, budeme pravidelně docházet na preventivní kontroly, k tomu se budeme snažit dodržovat zdravý životní styl, máme velkou šanci demencí neonemocnět.

Je také nutné se pravidelně hýbat. I pohyb totiž slouží jako jedna z forem prevence degenerativních chorob typu demence či Alzheimerovy choroby.

Vadné hodinky

Odborníci dále uvádějí, že vše, co podporuje zdraví cévní soustavy, slouží jako účinná prevence degenerativních onemocnění a podporuje zdraví našeho mozku.

Prevence je zábavnější než demence:

Zdroj: Youtube

Jde v zásadě o zdravou stravu, udržování optimální tělesné hmotnosti, pravidelnou fyzickou aktivitu a absenci kouření a pití alkoholu.

Mimo to je důležité si po dosažení středního věku hlídat krevní tlak a krevní lipidy. Existují však i určité formy demence, které jsou dědičné.

Jde například o Huntingtonovu chorobu, která je zapříčíněná genetickou vadou. I přes možné genetické předpoklady bychom ale prevenci demence neměli vzdávat a zdravý životní styl bychom měli dodržovat.

Tím zajistíme svému mozku neustálou fyzickou zátěž a nenecháme ho chřadnout. Laicky řečeno budeme udržovat optimální úroveň duševní výkonnosti a paměti. Zkusit si to můžete třeba s naším testem, ve kterém je třeba odhalit hodinky, které jsou vadné.

Zvládnout byste to měli v časovém limitu pouhých 4 vteřin. Zkusíte to? Pokud se vám to povede, pak disponujete supersmysly. Pokud ne, řešení vám sdělíme.

Vadné hodinky jsou nalevo. Mají zaměněné číslice 6 a 12.

