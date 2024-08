Pokud patříte k lidem, kteří se starají nejen o své tělo, ale také o svou mysl, pak pro vás něco máme. Hádanku, ve které musíte objevit logickou chybu ukrytou na obrázku čajového stolku. Najít ji je nutné za 4 vteřiny. Troufnete si na to?

Mentální cvičení

Každý z nás je více či méně ohrožený demencí. Hlavním faktorem je samozřejmě stárnutí, které s sebou přináší nejrůznější úskalí. Jedním z nich je právě toto nemilé onemocnění. Odborníci se ale shodují, že existují cesty, jak demenci předcházet.

Jde především o omezení rizikových faktorů, které se s rozvojem tohoto onemocnění bezprostředně pojí.

Úplně nejrizikovějším faktorem, pokud nebereme v potaz některé nemoci, jako jsou hypertenze, onemocnění cukrovkou, hyperlipidemie je samozřejmě zdravý životní styl.

Je nutné zdravě jíst, dostatečně se hýbat, příliš neholdovat alkoholu a samozřejmě se vyhýbat cigaretám a dalším tabákovým výrobkům.

Ohrozit nás pak ale mohou i další faktory, jako jsou vážné poranění hlavy, deprese, sociální izolace, přílišné vystavení se pesticidům a nakonec také nízká úroveň dosaženého vzdělání.

Najdete chybu

Právě tyto faktory pak mohou zvýšit riziko onemocnění demencí. Kromě toho se doporučuje pravidelně docházet na preventivní kontroly, které mohou jakékoliv onemocnění odhalit včas a zamezit tak dalším následkům.

Jen génius odhalí chybu:

Zdroj: Youtube

Podle odborníků bychom se měli starat také o zdraví cévní soustavy, která – pokud funguje, jak má – je dalším krokem k tomu vzniku demence případně zamezit.

K tomu všemu bychom všichni po dosažení středního věku měli mít optimální krevní tlak. Ani hladina krevních lipidů by neměla být nad hranicí normálu.

Zdraví našeho mozku pak mohou podpořit také mentální cvičení, jako jsou hádanky, hlavolamy a kvízy, u kterých je ale třeba dbát na jedno – musí být stále obtížnější, aby mozek nezačal lenivět.

Právě tím budeme mozek v jednom kuse nutit pracovat a zapojit všechny jeho závity naplno. Tím udržíme optimální úroveň duševní výkonnosti a paměti, nutnou pro předcházení demenci a dalším degenerativním chorobám.

Zkusit si to můžete třeba s naší hádankou, na které je nutné odhalit logickou chybu.

Zvládnout byste to měli v časovém limitu pouhých 4 vteřin. Zkusíte to? Pokud se vám to povede, pak disponujete nevídanou bystrostí.

Pokud ne, řešení vám rádi prozradíme. Stačí se podívat na rychlovarnou konvici, na které jsou nesprávně umístěny teplotní štítky.

