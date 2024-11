Obrázkové hádanky a jim podobně hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Obrázkové hádanky slouží jako jedinečné cvičení pro mozek, díky kterému zlepšíme pozornost i koncentraci. Najdete mezi obrázky pravého koně?

Hádanky a hlavolamy

Hádanky a hlavolamy jsou způsobem, jak zahnat chvíle otravné nudy a udělat mnohé pro své mentální zdraví. Hádanky a hlavolamy totiž prověří všechny naše kognitivní funkce.

close info Pinterest zoom_in Pouze 1 % pozorných dokáže za 5 sekund odhalit pravého koně!

Obecně platí, že pravidelným řešením těchto mentálních her zlepšujeme pozornost, učíme se lépe koncentrovat a celkové zapojit paměť.

To jsou faktory zcela nezbytné pro vitalitu a zdraví našeho mozku. Pokud mozek zůstane vitální, je velice pravděpodobné, že bude zdravý po dlouhá léta.

Odborníci na mentální zdraví se shodují, že mozek musí neustále pracovat. Jen tak má šanci sloužit nám co nejdéle. Pro zdraví mozku ale musíme něco udělat právě my sami.

Co nám v tomto ohledu pomáhá nejvíce? Pokud vám na zdraví mozku záleží a chcete být co nejdéle fit a vitální, je nutné mozek trénovat jako jakýkoliv jiný sval svého těla.

Pravý kůň

K tomu vám budou nápomocné aktivity jako je četba, luštění křížovek a celkově neustálé získávání nových informací. Právě učení je tím, co nutí mozek nelenivět.

Hádanky, které prověří vaše pozorovací schopnosti:

Nemusí to však být jen četba nebo večerní škola, co k bdělosti mozku přispívá. Pomoci vám může také sport, při kterém také nutíte mozek, aby přemýšlel.

Odborníci se shodují, že jakákoliv aktivita je pro náš mozek velkým přínosem. Má to ale jednu důležitou podmínku. Vše, co děláme, musí mít narůstající obtížnost. Nestačí tedy každý večer luštit jednu a tu samou křížovku.

Na obtížnost úkolů, které řešíme, si totiž mozek velice rychle zvyká. Mozek je třeba šokovat. Pak bude pracovat přesně tak, jak je potřeba a jen stěží někdy zestárne.

Ke zdraví a vitalitě mozku vám pomohou také hádanky a hlavolamy. Jednu obrázkovou hádanku vám přinášíme i my. V ní je potřeba vybrat ze tří obrázků ten, na kterém se nachází skutečný kůň.

Na vyřešení naší hádanky máte ale pouhých 5 vteřin. Troufnete si na to? Pokud pokud ji vyřešíte, zařadíte se mezi 1% těch, kteří mají skutečně bystrou pozornost.

Řešení, kde je pravý kůň, vám stále uniká? Nevadí, my vám poradíme. Je to kůň napravo, označený písmenem C. Ten jediný má nozdry.

