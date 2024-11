Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bystrý máte zrak a jak funguje vaše pozornost? Pokud ne a rádi byste to věděli, pak si vyzkoušejte naši obrázkovou hádanku. V ní je třeba objevit skrytého krokodýla v bažině.

Test pozornosti

Testy pozornosti opravdu jsou víc než pouhou zábavou. Testy pozornosti slouží k důkladnému prověření všech našich kognitivních funkcí a zlepšení aktivity našeho mozku.

S těmito důmyslnými pomocníky máme jedinečnou možnost si ověřit, jak pozorní dokážeme být, zda jsme schopní se po určitý čas plně koncentrovat na danou věc anebo jak vlastně funguje naše paměť.

To je důležitou součástí zdravě fungujícího mozku, který nás může ochránit před řadou nebezpečných nemocí. Je to také způsob, jak nikdy zcela nezestárnout a užívat si život plnými doušky do vysokého věku.

Odborníci na mentální zdraví ví své. Mozek je třeba neustále zaměstnávat, protože jakmile necháme mozek zlenivět, zbytečně si zaděláváme na velký problém. Ten ale vůbec nemusí nastat, pokud mozku dáme péči, kterou potřebuje.

Mozek vyžaduje stejnou péči jako naše fyzické tělo. Jako svaly, které musíme trénovat, aby i v pokročilém stáří byly silné a vitální a aby nám sloužily, jak mají. Aby držely naše tělo pohromadě.

Najdete krokodýla?

S mozkem je to naprosto stejné. Je třeba si číst, získávat nové informace, neustále se učit nejen novým věcem a dovednostem, ale třeba i sportu, který nám do této chvíle vůbec nic neříkal.

Optické iluze, které dokonale zmatou vaši mysl:

Zdroj: Youtube

Zkrátka je potřeba, abychom dělali vše, co je pro náš mozek dobré a abychom ho vystavovali přesně těm situacím, ve kterých bude nucený přemýšlet. Zapomínat byste ale neměli ani na dostatečnou sociální interakci. Právě ta je pro zdraví našeho mozku klíčová.

Pokud se budete vyhýbat lidem, nikdo vás nebude obohacovat o nové poznatky a zároveň nebudete nuceni přemýšlet a zapojit se do diskuzí. Sociální izolace je pro náš mozek hotovou zkázou.

Mozek jako životně důležitý orgán musí zůstat bdělý a dostávat stále těžší a těžší podněty, nutné ke zpracování. Pomoci vám mohou také obrázkové hádanky, které vás donutí zapojit snad každý mozkový závit.

Vyzkoušet si, jak váš mozek pracuje, jak bystrý máte zrak a jak funguje vaše pozornost i další kognitivní funkce, můžete hned teď. S naší obrázkovou hádankou.

Na zdánlivě obyčejném obrázku bažiny je třeba najít skrytého krokodýla. To ale podle odborníků zvládnou jen ti nejbystřejší lidé.

Navíc se vám to musí povést v časovém limitu pouhých 7 sekund. Pokud krokodýla nenajdete, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačený.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ho?

