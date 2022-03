V Amazonce žije obří monstrum, vědci ho popírají, přesto že byl viděn

Elena Velímská

Anakonda obrovská

Foto: Shutterstock.com

V Amazonii se dlouhá léta vyprávějí historky o obrovském hadovi Yacumama. Mnozí domorodci tuto až padesátimetrovou hadí příšeru prý viděli na vlastní oči a říkají, že naráz pohltila člověka. Zda je to jen legenda či skutečnost se snaží objasnit nejeden badatel už dlouhá léta…

Amazonští hadí obři

Na rozdíl od příšerky, která se prý občas vynoří z hlubin skotského jezera Loch Ness, nebo chlupatého himálajský obra jménem Yetti, může gigantický kryptid (neprokázaný živočišný druh z místních vyprávění a pověstí) Yucumama, který prý obývá amazonské vody skutečně existovat. Amazonie je totiž domovem velkých plazů. Ve stojatých vodách této oblasti žije největší had na světě – anakonda velká, která měří pět až šest metrů. Živí se velkými savci a nepohrdne ani člověkem. (viz video) Není proto vyloučené, že tam někde v dosud neprobádaných kalných vodách pralesů či řekách skutečně žije i neznámý druh obřího hada.

Zdroj: Youtube

Důkazy o hadí bestii

V písemných záznamech jsou zmínky o „prehistorickém“ hadovi z povodí řeky Amazonky dlouhém více než třicet metrů, ale důkazy neexistují. První skutečné svědectví o podivném hadovi zaznamenal P. H. Fawcett. Dle jeho zápisků zabil v roce 1907 na své expedici v Bolívii devatenáct metrů dlouhého hadího obra, který plaval kolem jeho lodi. Britský dělostřelecký důstojník Fawcett objevoval Jižní Ameriku, byl také geograf, archeolog a kartograf, lze tedy předpokládat, že jsou jeho záznamy pravdivé. Peruánský voják J. C. Palomino, který přežil téměř dva týdny jen s nožem v hluboké džungli Amazonie během vojenské expedice, tvrdil, že zabil třicetimetrového hada. To ale potvrzeno nebylo.

Yucumama žije v neprobádaných kalných vodách amazonských pralesů Zdroj: Shutterstock.com

Po stopách Yucumama

Během století mnoho odborníků a herpetologů, tedy vědců, kteří se zabývají zkoumáním plazů a obojživelníků svědectví Fawcetta, Palomina i další zpochybňovali. V roce 2009 se třiasedmdesátiletý milovník hadů a kryptidů M. Warner ze Severního Irska rozhodl dokázat, že se vědci mýlí. Za své celoživotní úspory se vypravil se svým synem na expedici do Amazonie. „Je to sen mého otce už 23 let od chvíle, kdy viděl fotografii velké krajty, která spolkla kozu,“ řekl syn Greg. Mluvili se stovkami domorodců, kteří údajně obrovského hada viděli, ale žádný důkaz o jeho existenci nenašli a z expedice se tak vrátili s nepořízenou. Nicméně z vyprávění usoudili, že Yucumama loví na soutoku řek. Svou druhou výpravu proto naplánovali do oblasti, kde se vlévá do Amazonky řeka Rio Napo. Zde pořídili mnoho fotek včetně dva metry širokých koryt, která vedla do řeky. Ale hlavně letecký snímek tmavohnědého tvora, jak se plazí deštným pralesem, který měřil čtyřicet metrů. Podle Warnerů jasný důkaz o existenci obřího Yucumama. „Přesný druh tohoto tvora neznáme, ale domníváme se, že dle fyzických znaků a chování se jedná o hada – nebo obojživelníka…,“ řekl M. Warner.

Zarputilá věda

Letecký snímek hadí příšery je dle vědců pouhý bahenní val. Z evolučního hlediska je prý existence obřích tvorů vyloučená, protože jak se během tisíciletí měnila atmosféra, teploty a snižovalo se množství kyslíku, živočichové i rostliny se vyvíjeli ve stále menší a menší druhy. V dnešním světě by se prý prehistorický obří had neuživil. Nemá na to dostatečný životní prostor ani zdroje pro přežití. Ale Darwinova teorie říká, že přežijí jen silní! Takže… pradávný silný Yucumama přežil. V klídku si žije někde v nepropustném pralese, protože nemá žádného predátora (tedy až na člověka, který mu „kácí“ jeho životní prostředí). Nebo nežije? Zda věříte či nevěříte je na vás. Pro amazonské domorodce je ale stále ten nejděsivější a nejnebezpečnější tvor na světě, před kterým prchají, aby se nestali potravou (viz video)

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancient-origins.net, slate.com, news.bbc.co.uk