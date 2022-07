Kostra obřího hada zachycená Google Maps vyvolala senzaci. Uhádnete, co to je?

Socha je vyrobena z hliníku a skutečně představuje kostru obrovského imaginárního mořského hada.

Foto: Profimedia

V poslední době často píšeme o tom, co si fandové a nadšenci jsou schopni vymyslet za teorie z pohovky, jen sledujíce Google Earth anebo mapy Google. Pravdou je, že netradiční pohled a možnost skutečně detailně pátrat z perspektivy, jíž byste nikdy neodhalili, dává prostor pro spekulace. Nyní se na mapách Google objevila kostra obřího hada, který vypadal jako z pravěku. O co se jedná?

Na mapách Google byla nalezena enormní kostra gigantického hada. Jedná se ale opravdu o skutečnou kostru hada, který vypadá spíše jako z pravěku? Nebo je za záhadnou jednoduché vysvětlení?

Zajímavý nález vzala sociální média skutečně útokem. Zmínil se o ni nejen TikTok, ale i Twitter, kde ji dokonce někteří komentující označovali za kostru vyhynulého Titanoboa.

Pinterest

Na pobřeží Francie leží obrovský had

Stalo se tak již na konci března, kdy populární kanál TikTok prostřednictvím profilu @googlemapsfun zveřejnil video. Na něm byl údajně letecký pohled na objekt podobný hadovi, který se nachází u pobřeží Francie. Tento „objekt podobný hadovi“ byl nalezen právě prostřednictvím Google Maps.

Natočené video se okamžitě stalo velmi populárním a vyžádalo si více než 2 miliony zhlédnutí na TikToku. Pravdou je, že na Mapách Google je skutečně vidět objekt podobný hadovi. Takže pak už zbývalo jen záhadou prozkoumat. A vysvětlení přišlo.

Pravdou je, že z výšky vypadá had skutečně věrohodně:

Pinterest

Had? Ano, ale kovový

Celou zajímavou kauzu se jala vyšetřovat společnost Snopes. Té se podařilo zjistit, že na předem určeném místě je skutečně hadí kostra. Jenže ne skutečná, ale umělecké dílo. Obrovský had viditelný dokonce i na Google mapách je velká kovová socha, která je známá pod názvem Le Serpent d'Ocean. Socha se nachází na západním pobřeží Francie a měří neuvěřitelných 130 metrů. Dílo vzniklo v rámci festivalu Estuaire v roce 2012 a bylo spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Slavnostní otevření se pak konalo 20. června před deseti lety.

Co o hadovi víme?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Had oceánu

Had oceánu pochází z dílny čínsko-francouzského umělce Huang Yong Pinga a skutečně zobrazuje dlouhou kostru mořského hada. Toto obří dílo je nainstalováno v přílivové zóně v Saint-Brevin-les-Pins ve Francii na území obce Saint-Brevin-les-Pins v místě, kde se ústí řeky Loiry vlévá do Atlantského oceánu. Navíc tvar hada navazuje na tvar nedalekého mostu Saint-Nazaire a tvar hadích obratlů je ozvěnou nedalekých karrelet, neboli zvedacích sítí.

Had oceánu pochází z dílny čínsko-francouzského umělce Huang Yong Pinga a skutečně zobrazuje dlouhou kostru mořského hada.Zdroj: Profimedia

Socha je vyrobena z hliníku a představuje kostru obrovského imaginárního mořského hada. Dílo je přitom ztvárněno tak, že hadovy obratle se jako by vlní a jeho tělo končí otevřenou tlamou (zde). Na věrohodnosti mu dodává i to, že je socha umístěna na pobřežní oblasti, tudíž reaguje na příliv a odliv. Hadí ocas se nachází na hranici odlivu, hlava na hranici přílivu, takže je socha při každém přílivu zakrytá a odkrytá. Vypadá to, jako by had žil. Při odlivu je možné Hada oceánu obejít, ale při přílivu vyčnívá pouze hlava a vrchol obratlů.

Další názor na tohoto obřího hada si můžete vytvořit díky tomuto videu:

Zdroj: Youtube

V plánu uměleckého díla je i to, že by mělo postupně přilákat přirozené obyvatele oceánu a stát se tak jakousi živoucí sochou, kde bude možné pozorovat vegetaci i mořskou faunu.

Takže Gogle mapy nám v tomto případě odkryly nikoli fosilii, ale umělecké dílo.

BOX: Huang Yong Ping byl umělec a člen čínského avantgardního hnutí 80. let 20. století. Narodil se v roce 1954 v čínském městě Xiamen, ale od roku 1989 žil ve Francii. Zemřel v roce 2019 a zůstalo za ním bohaté dílo. Zajímal se o spojování různorodých významů a pojmy míšení identity a kultury.

Zdroje:

www.levoyageanantes.fr, www.livemint.com, en.wikipedia.org