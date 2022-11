Pilot spatřil v džungli patnáctimetrového hada. Monstrum útočilo na vrtulník

Tereza Malá

Remy Van Lierde.

Foto: Nznámý, probably pre-1945 / Creative commons, fair use

Obří had byl spatřen na konci padesátých let z vrtulníku. Svědectví o něm podal plukovník Remy Van Lierde, když sloužil u belgického letectva v Belgií okupovaném Kongu. Při návratu z jedné z misí spatřil při přeletu nad lesy obrovského hada, který dle jeho odhadu měřil kolem 15 metrů. Obří konžský had se postupně stal legendou.