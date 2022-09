Vědci našli v Antarktidě obří jeskyni. Skrývá velikou hrozbu pro lidstvo

Průzkum tajícího ledovce Thwaites.

Foto: Profimedia.cz

„Věci se tu vyvíjejí opravdu rychle," ukončil přednášku glaciolog z University of Colorado Boulder a vedoucího organizace International Thwaites Glacier Collaboration Ted Scambos a utřel si pot z čela. Stejně jako jeho ostatní kolegové, i on nečekal, že se v jednom z největších ledovců na světě objeví masivní díra, která značí jediné. Do čtyř let se hladina moří pravděpodobně zvýší o 66 centimetrů.

Ledovec Thwaites se nachází na západním pobřeží Antarktidy v Amundsenově moři. Jeho rozloha čítá kolem 170 tisíc kilometrů čtverečních. Vědci již dlouho ví, že taje. Podle údajů z roku 2014 se měl rozpustit nejdřív za 200 let. O pět let později však tým odborníků objevil v jeho struktuře jeskyni o výšce 300 metrů a délce kolem 20 kilometrů. Vešlo by se do ní asi 14 bilionů tun ledu.

Dutina byla nalezena pomocí satelitů a radaru NASA, který dokáže zmapovat oblast pod sebou a prohlédnout skrz led. „Velikost otvoru nás překvapila. Nečekali jsme, že bude tak rozsáhlý," přiznal Eric Rignot z Kalifornské univerzity v Irvine. „Znamená to jediné. Led taje rychleji, než jsme předpovídali."

Obří jeskyně v Antarktidě

Další poplach přišel v roce 2020, kdy vědci International Thwaites Glacier Collaboration provedli měření s cílem předpovědět časový rámec možné katastrofy. Analýza dat ukázala, že v místě, kde je ledovec v kontaktu s mořem, je teplota vody již více než dva stupně nad bodem mrazu. Led se tak odlamuje ze skalnatého podloží a klouže dolů rychlostí dva kilometry za rok.

Následkem jeho tání se tak každoročně zvyšuje hladina moří o jeden milimetr. Může být ale hůř. „Thwaites funguje jako ledový špunt. Pokud by roztál, nejenže by se povrch světového oceánu zvýšil až o 60 centimetrů, ale do pohybu by se dala další masa, která je za ním," vysvětluje Michael Wolovick z Princetonské univerzity ve Spojených státech. „Nárůst by pokračoval o dalších 2,5 metru."

Nejnebezpečnější antarktický ledovec

Další trhliny na „ledovci soudného dne“ byly objeveny v roce 2021. „Tato slabá místa jsou jako praskliny na čelním skle auta. Stačí jedna rána a východní ledový šelf, tedy tlustá plovoucí plošina vyskytující se tam, kde ledovec pluje k pobřeží a na povrch oceánu, se pravděpodobně roztříští na stovky ker," říká glacioložka Erin Pettit z Oregonské státní univerzity.

Samotný rozpad ledovce by podle vědců nezpůsobil okamžitý globální vzestup hladiny moří, ale urychlil by ho. Menší kry se pohybují rychleji a také rychleji tají.

Zdroj: Youtube

Vědci však stále netuší, zda se plovoucí ledová police rozpadne za 1 rok nebo za 10 let. Kombinace pronikání teplé mořské vody, zlomů a přítomnosti dutiny ale naznačuje, že východní šelf ledovce Thwaites by se mohl začít hroutit do čtyř let.

Zdroj:

www.washingtonpost.com, www.science.org, www.washingtonpost.com, www.irozhlas.cz