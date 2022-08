Vědci učinili šokující objev: Lidé se potkali s obřími masožravými ještěry

Natálie Borůvková

Ještěr Megalania.

Foto: Danny Ye / Shutterstock

Podle nové studie se obří masožraví ještěři dělili o území s prvními lidskými osadníky v Austrálii. Důkazem je fantastický nález v podobě nově objevené zkameněliny.

Výzkum vedený Queenslandskou univerzitou datoval 1 m dlouhou kost ještěra do doby před 50 000 lety, což se shoduje s příchodem prvních australských domorodých obyvatel.

Fantastický nález: Zkamenělina

Vědci použili k datování fosilie do období pleistocénu radiouhlíkové a uranotoriové techniky. Podle Gilberta Pricea, paleoekologa obratlovců z Queenslandské univerzity a hlavního autora studie, tato geologická epocha trvala od 2,6 milionu do 11 700 let. V té době se po Austrálii potulovali devítimetroví krokodýli.

Price a jeho kolegové se zatím nemohou rozhodnout, zda kost skutečně patřila komodskému drakovi, který se kdysi brouzdal Austrálií, a nyní je omezen na několik indonéských ostrovů, nebo mnohem většímu ještěrovi. Price tvrdí, že by mohla patřit ještěrovi Megalania monitor. Tito obří ještěři, kteří jsou dnes již vyhynulým druhem, dosahovali délky až 6 metrů, vážili kolem 500 kg a mohli se živit velkými savci, ale i jinými plazy a ptáky.

Studie publikovaná v časopise Quaternary Science Reviews poprvé dokazuje, že se lidé a obří ještěři skutečně vyskytovali v Austrálii ve stejném časovém období. Lidé tak mohou být hypoteticky považováni za příčinu jejich náhlého vyhynutí.

Lidé se potkali s obřími ještěry. Kdo vítězil?

Fosilie, která je nejméně o 30 000 let mladší než jiné fosilie obřích ještěrů nalezené v Austrálii, byla objevena v komoře Colosseum. Právě ta je součástí lokality bohaté na fosilie známé jako Capricorn Caves v oblasti Mount Etna v Queenslandu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V roce 2003 byly analyzovány lidské pozůstatky objevené u jezera Mungo v Novém Jižním Walesu a vědci dospěli k závěru, že poskytují důkazy o životě člověka před 50 000 až 46 000 lety. Všeobecně se předpokládá, že megafauna v Austrálii vyhynula v důsledku klimatických změn poslední doby ledové, která nastala během pleistocénu. Některé studie však jejich globální vymírání alespoň částečně spojují se zásahem člověka.

Zatímco u South Walker Creek žila megafauna, na kontinent dorazili lidé a šířili se po něm. Nová studie přináší i nové důkazy do probíhající debaty o vymírání megafauny. Zároveň zdůrazňuje, kolik se toho ještě můžeme z fosilního záznamu dozvědět.

Vědci vykopali zkameněliny ze čtyř lokalit a provedli podrobné studie nejen u samotných lokalit, ale také u nalezených fosílií, aby zjistili stáří zkamenělin a pochopili, jaké bylo prostředí v minulosti.

Tyto nálezy nám dávají představu o tom, jak vypadal život megafauny v tropické australské savaně v období dlouhém zhruba 20 000 let, tedy před 60 000 až 40 000 lety.

