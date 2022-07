Vědci objevili fosílie obřího masožravého klokana. Vyhynul relativně nedávno

Natálie Borůvková

Obří klokan Ekaltadeta

Klokan Ekaltadeta, který se před 10 miliony let potuloval po Austrálii, nebyl žádné přítulné chlupaté zvíře, jaké známe dnes. Zkamenělé pozůstatky dnešních předků byly obří masožravá monstra, která vyhynula relativně nedávno.

Fosílie obřího masožravého klokana

Klokani Ekaltadeta obývali kontinent pokrytý deštnými pralesy a hledali menší tvory, které by mohli rozdrtit svými ostrými zuby. Na obloze pak tyto "démonické kachny zkázy" s obrovskými zobáky vyhlížely kořist. Byly dostatečně děsivé, cválaly velkou rychlostí, s dnešními druhy tak nemají srovnání.

"Bylo to velmi podivné místo," řekl profesor Mike Archer, který vedl tým do "fosilní země" Austrálie, oblasti v severozápadním Queenslandu, kde kamenné pozůstatky odhalily podrobnosti o neobyčejných tvorech, kteří se kdysi pohybovali po kontinentu.

"Žádný z klokanů - a v těchto nalezištích se nachází asi 35 různých z vyhynulých druhů - by nevypadal jako něco, co bychom poznali dnes," řekl.

Klokani Ekaltadeta neskákali, jak tomu je dnes. Byli to doslova cválající obři s velkými, silnými předními končetinami. Někteří z nich měli dlouhé špičáky jako vlci.

Další členka týmu z Univerzity Nového Jižního Walesu, doktorka Sue Handová, uvedla, že skupina zvířat, kterou označují jako klokany zabijáky, měla na zubech "řezné hřebeny", které podle ní "mohly prokřupávat kosti a odřezávat maso".

Tato obří zvířata se vyskytovala v době, který byl pro člověka velmi nebezpečný. Přesto nebyli jediní, kdo zabíjel. Existovala zde další děsivá stvoření, která by menší protivníky bez problémů sprovodila ze světa.

"Našli jsme zkameněliny několika velmi velkých krokodýlů a několika velmi, velmi velkých ptáků, kterým říkáme hromotluci a kteří patří k největším, jaké kdy byly na světě nalezeny."

"Vážili by 200 kilogramů nebo více a byli by velmi svalnatou verzí emu. Byli by velmi blízce příbuzní kachnám, husám a vodnímu ptactvu, proto si vysloužili přezdívku, kterou jsme jim dali. Démonické kachny zkázy, protože se zdá, že někteří z nich mohli být masožraví."

Vyhynul relativně nedávno

Navzdory nebezpečí se doktorka Handová domnívá, že tehdejší vnitrozemská Austrálie byla velmi krásným místem. Zhruba před 20 až 15 miliony let byl deštný prales velmi složitým ekosystémem a měl stejnou biologickou rozmanitost jako dnešní Amazonie.

Dr. Archer věří, že fosilie a vzorky zeminy, které nyní přivezli na univerzitu v Sydney, poskytnou nový pohled na typy a život tvorů, kteří se na tomto kontinentu pohybovali.

"To, co jsme objevili, jsou zkamenělé pozůstatky více než 20 dosud neznámých druhů, o nichž se předpokládá, že patří mezi tisíce vyhynulých tvorů, kteří se v té době vyskytovali," řekl.

Vědci tak objevili skutečně mimořádný materiál. Nová naleziště ukazují na hluboce odlišný ekosystém, který ve spojitosti s Austrálií doposud nebyl objeven.

Zkamenělý materiál má obvykle hnědavou nebo načervenalou barvu, tento, nově nalezený, je však černý.

To naznačuje, že ať už tam bylo jakékoliv prostředí, nebylo bohaté na kyslík.

To však nezabránilo tomu, aby se v podrostu proháněly zabijácké roupy, kachny zkázy a další zubaté a děsivé potvory.

