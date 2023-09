Obyvatele Konga děsí tarantule velikosti člověka. Důkazů přibývá, vědci jejich existenci potvrdili

close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 20. 9. 2023 5:42 clock 3 minuty video

Byla skoro půlnoc, když vědci z University of Michigan zaslechli podivný zvuk „klik-cvak-cvak“. Jako by v listech kráčel malý kůň. Za chvíli zjistili, kdo ho má na svědomí. Obří pavouk vláčející polomrtvou vačici. Mohl to být bájný J'ba Fofi, o němž vypráví afričtí domorodci?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít