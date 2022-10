Lidi v Kongu děsí tarantule velikosti člověka. Vědci jejich existenci potvrdili

Obří pavouci prý žijí dodnes.

Anglický misionář Arthur Simes se zastavil a utřel pot z čela. Byl na cestě do vesnice na břehu jezera Nyasa v Ugandě. Zadíval se na několik svých nosičů, když tu najednou jeden z nich vykřikl a začal mávat rukama. Zamotal se do obrovské lepkavé sítě, která byla uchycena mezi stromy. Na jejím okraji číhali dva pavouci s rozpětím nohou asi metr a půl.

Ostatní nosiči se snažili obří pavučinu rozřezat. Řada z nich se do ní ale také zachytila. Arthur Simes nevěřil svým očím a po pavoucích, již se k mužům přibližovali, několikrát vystřelil. Marně. Chlupatá pekelná stvoření na své oběti zaútočila. Po několika minutách kousnutí otekla a otrava se rozšířila do celého těla. Misionář se pokřižoval. Byl rok 1890 a tento příběh se zapsal do historie jako nejstarší hlášené pozorování obřího pavouka J'ba Fofi.

Obří pavouci z Konga

Podle vyprávění domorodců žije tajemný pavouk hluboko v džungli, souká sítě od stromu ke stromu, kamufluje je pomocí listů a číhá na nepozornou zvěř. V jiné části Amazonie zase obří tvorové vyhrabávají nory mezi kořeny stromů, zakrývají je pavučinou a jako lovci mamutů čekají, kdy oběť na past stoupne a propadne se.

Říká se, že dospělí J'ba Fofi vypadají jako tarantule, jsou tmavě hnědí, jejich tělo má průměr kolem 100 cm, disponují výraznými tesáky a velmi silným jedem. Když by se pavouci postavili na zadní nohy, byli by vysocí jako dospělý člověk. Jejich vejce jsou pravděpodobně světle žlutobílá a mají tvar arašídů. Mláďata jsou jasně žlutá s fialovým bříškem. Postupně pak tmavnou.

Většina z mnoha neoficiálních příběhů vypravují o tzv. obřím konžském pavoukovi, který nečekaně přichází do vesnic domorodců, zabíjí dobytek a odnáší malá zvířata i děti. „Popisy místních obyvatel se shodují. Podle mého názoru J'ba Fofi existuje," říká přírodovědec a kryptozoolog William J. Gibbons. „Živí se menšími lesními antilopami, ptáky a jinou drobnou zvěří."

Pavouk velikosti psa

Obří pavouci se však nevyskytují pouze v hluboké džungli Konga. Podle několika svědků byli spatřeni i ve Vietnamu, v Kanadě, v USA, Austrálii, Venezuele a Mexiku. Například během kentuckého léta roku 1981 sekal muž jménem Robert A. trávu na louce obklopené hustým lesem. Když si na chvíli sedl, aby si odpočinul, uslyšel za sebou podivný dupot. Jakmile se otočil, spatřil obrovského pavouka, který byl velký jako kotě a měl černou barvu. Farmář se tak vyděsil, že utíkal domů pro zbraň. Když se vrátil, zvíře bylo pryč.

Další zpráva pochází od ženy jménem Debbie, jež vyprávěla příběh svého strýce. Během své služby ve Vietnamu vešel do buše, aby si ulevil. Ihned si všiml podivné 4,5 metru široké pavučiny. Na jejím okraji viděl pavouka velikosti malého psa. Měl tlusté nohy a objemné tělo.

Jedno z nejznámějších zdokumentovaných pozorování pochází od cestovatele Reginalda Lloyda a jeho manželky Margurite. Když v roce 1938 jeli ve svém náklaďáku po prašné africké cestě, objevil se před nimi pavouk velký jako pralesní kočka. Rozpětí nohou odhadli na 1,5 metru. Vypadal prý jako světlá tarantule. Tvor se na chvíli zastavil, podíval se na ně a poté utekl do džungle. Podle domorodců se kdysi pavouci J'ba Fofi vyskytovali častěji. Vinou odlesňování jejich populace klesá.

