Rybáři vylovili z řeky Mekong obří monstrum. Můžou v ní být i větší, tvrdí vědci

V řece Mekong žijí největší sladkovodní rejnoci vůbec.

Ač by se mohlo zdát, že většina objevů již byla uskutečněna, tento názor je velmi krátkozraký. Nejen že nemáme prozkoumané hlubiny oceánů a o životě zde skoro nic nevíme. Ukazuje se, že mnohé nevíme ani z hloubek dostupných, a dokonce ani z obřích řek. Do dokazuje neuvěřitelný úlovek, který před pár týdny (5. května) zaznamenali překvapení rybáři v kambodžské řece. Podařilo se jim chytit obřího, téměř 200kilového rejnoka!

Ač odborníci tvrdí, že tito monstrózní rejnoci mohou dorůst ještě větších rozměrů, zřejmě si nikdo neumí představit, jak velký je téměř půl tunový rejnok. Kambodžští rybáři již tuto představu mají a díky videu, jež u netradičního úlovku vzniklo, budeme mít tuto představu i my. Na video se podívejte tady:

Monstrum z Mekongu

Řeka Mekong je světovou studnicí velkých ryb. Historicky je jednou z "nejproduktivnějších řek na světě", která poskytuje hojnost potravy pro větší zvířata.

Žijí zde delfíni irrawadští, obří želvy, mekongští sumci obrovští, obří ostroretky (druh kapra) a další velké ryby. Tento odlehlý a relativně nedotčený úsek kambodžské řeky Mekong je zřejmě posledním místem na Zemi, kde vedle sebe žijí všechny tyto ikonické obří sladkovodní druhy. A pak jsou zde tito rejnoci!

Mohutný rejnok byl chycen rybáři jen proto, že spolkl rybu, která se rybářům zachytila na vlasci. Díky ní pak spatřilo toto obrovské zvíře světlo světa.

Obrovský exemplář sladkovodního rejnoka (Urogymnus polylepis) z kalného Mekongu vážil 180 kilogramů a měřil téměř 2 m na šířku a 4 m na délku, samozřejmě včetně typického bičovitého ocasu. Na konci ocasu nechyběl ani 15 centimetrový jedovatý vroubkovaný osten, jemuž už podlehlo mnoho dobrodruhů.

Tento obří sladkovodní rejnok je největším druhem rejnoka na světě. Mohl by totiž být ještě větší než exemplář z Mekongu. Rejnok je zřejmě největší sladkovodní rybou na světě. Po jeho chycení rybáři z provincie Stung Treng na severovýchodě Kambodže okamžitě zalarmovali členy týmu projektu Wonders of the Mekong. Jedná se o ochranářskou skupinu vedenou Nevadskou univerzitou v Renu ve spolupráci s místními rybářskými úřady. Ti pak odborně pomohli odstranit rybářský vlasec a rejnoka změřili.

Poté byl tento obr opět vypuštěn zpět do řeky.

Podívejte se na ještě jedno video:

Co víme o gigantických rejnocích?

Podobných úlovků bylo dosud zaznamenáno jen velmi málo, takže o těchto tvorech nevíme příliš. Není tedy ani známo, kolik takových jedinců žije a jaké jsou jejich populační trendy.

Co však víme, je, že mohou dorůst i větších rozměrů, které dokazují, že rejnok z Mekongu patří spíše k těm menším u tohoto druhu. Rybáři v téže oblasti údajně viděli a chytili i exempláře daleko větší, ale víte, jak je to s rybáři. Chytí čudlu a je z ní sumec!

Dosud byla v Mekongu chycena největší změřená ryba na světě, jíž je sumec obrovský, který vážil 293 kg, a byl uloven v Thajsku v roce 2005. Rovněž v Thajsku byl pak roku 2009 uloven obří sladkovodní rejnok o váze asi 249 až 349 kg. Přibližná váha je zaznamenána jen proto, že nikdy nebyl oficiálně převážen.

Proč Mekong?

Největší sladkovodní ryba světa, jeseter bělavý (Huso huso), však nepochází z Mekongu! Jeho domovem je Rusko, kde mohou tyto ryby dorůst až 8 metrů a váhy až 2,2 tuny.

Řeka Mekong je však parádním prostředím pro tyto velké druhy. Jsou zde hluboké tůně, spletité kanály, písečné lavice a ostrovy, které poskytují útočiště a prostor pro růst těchto druhů.

I když se stav řeky Mekong v posledních desetiletích vážně zhoršil a řeka je velmi znečištěná, potýká se i s nadměrným rybolovem a fragmentací biotopů v důsledku rozvoje řeky, jsou nyní sladkovodní rejnoci na Červeném seznamu ohrožených druhů.

Musíme tedy doufat, že se situace zlepší a lidé budou do přírody méně zasahovat, aby podobné úlovky byly stále častější.

