Na světe najdeme místa, kde žijí lidé v příbytcích vytesaných do skal, které budovaly celé generace. V Austrálii si lidé vybudovali pod zemí město. V Číně ale žije etnikum Miao v přírodní jeskyni. Útočiště tam lid našel před sedmi desítkami let. A svůj domov, navzdory nátlaku vlády, odmítá opustit.

Tam v horách…

Nebudeme zabředávat do politiky, nicméně nelze nezmínit, že v letech 1927 až 1949 probíhala v Číně občanská válka, protože v té době se tam lidé menšiny Miao ukryli před „bandity“, jak vypráví Luo Dengguang, jeden z obyvatel jeskyně. A po válce už tam zůstali. Vesnice jménem Zhongdong, kde lidé žijí v „přírodní skrýši“, leží vysoko v horách ve výšce 1 800 metrů v jihozápadní provincii Kuej-čou. Jeskyně o šířce více než 90 metrů je zhruba 230 metrů hluboká a 50 metrů vysoká.

close info YouTube zoom_in Obyvatelé si v ní vybudovali malé domky z bambusu a dřeva

Obyvatelé si v ní vybudovali malé domky z bambusu a dřeva. Žije v nich okolo 18 rodin, což je tak 100 lidí. Záleží na tom, kolik dětí se narodí, kolik dospívajících odejde studovat do měst a kolik lidí se odstěhuje za lepším živobytím. Z jeskyně se ozývá štěkání psů, kdákání, kokrhání, bučení i chrochtání, mečení, protože její obyvatelé v ní chovají drůbež, prasata a dobytek. Každá domácnost má pitnou i užitkovou vodu.

Chudí, ale spokojení

Vzhledem k tomu, že je vesnice v místě, kde dávají lišky dobrou noc a do nejbližší vesnice, kam chodí obyvatelé jednou za týden na tržiště pro potraviny, potřeby pro domácnost, oblečení i třeba nábytek to je po strmé horské pěšině až tři hodiny chůze tam, tři hodiny zpět, žijí skromným životem. Ale jsou soběstační. Navzdory nelehkým podmínkám pěstují kukuřici pro sebe i dobytek, a pokud jim přebytky neukradnou opice, něco i prodají.

Na lepší časy se jim blýsklo v roce 2000, kdy na vesnici při svých toulkách náhodou narazil americký turista. Na své náklady nechal do jeskynní vesnice zavést elektřinu a zřídit školu. Poté vesnice získala i pozornost médií a na čas se stala cílem návštěvníků národního parku Getu River, na jejímž území se nachází. Obyvatelé v jeskyni dokonce zbudovali malý penzion a občerstvení a na nějaký čas si přilepšili. Zájem po čase opadnul, a jak říká na videu další z obyvatel Wang Quigo: „Většina z nich se jen krátce zastaví a jen malá část zůstane, aby si u nás koupila oběd."

Do horské vesnice a do jeskyně vás zavede následující video:

Zdroj: Youtube

Jedním slovem: domov

V roce 2008 čínské úřady školu v jeskyni zavřely s tím, že „Čína není společností jeskynních lidí“. Děti se opět musí vláčet po strmé pěšině do vesnice a odtamtud do městských škol. V rámci svého závazku vymýtit do roku 2020 chudobu se čínská vláda rozhodla přestěhovat chudé vesničany a zemědělce do měst, dala jim bydlení a práci. Za posledních sedm let se tam jen z této oblasti přestěhovalo více než 8 milionů lidí. Vláda se pokusila přestěhovat i obyvatele Zhongdong a nechala jim „dole“ pod jeskyní postavit cihlové domky. Někteří se přestěhovali, ale mnozí se po roce vrátili. Pak jim nabídla byty ve městech… Odmítli. „Vládní úředníci sem přišli už mnohokrát, ale my se prostě nechceme stěhovat...“

close info YouTube zoom_in K civilizaci je to tři hodiny chůze po strmé pěšině

Pan Quigo pak na videu vysvětluje, že on sám z vesnice odešel v 16 letech pracovat do města, ale vrátil se. Jak říká, když pršelo, všechno zmoklo, v létě kvůli horku nemohl spát, v zimě je zima a domy se musí udržovat. V jeskyni je sucho, v zimě teplo, v létě chladno. A po jeho domově se mu stýskalo.

„Nejsme zvyklí žít v domech. Pokud se přestěhujeme, vláda převezme kontrolu nad jeskyní a ta už nikdy nebude naše.“ Mají i strach, že přijdou o svá políčka. A tak navzdory mizivým příjmům a vzdálenosti od civilizace odolávají vládním snahám o jejich vystěhování…

Zdroje: www.boredpanda.com, www.dailymail.co.uk, www.goldthread2.com