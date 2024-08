Externí autor 5. 8. 2024 clock 6 minut

Astrologie říká, že postavení hvězd a planet v době vašeho narození ovlivňuje vaši osobnost, její silné a slabé stránky. To vše je vyjádřeno v jednotlivých znameních zvěrokruhu, která jsou navíc spojena s jedinečným kamenem. Podívejte se, který je ten váš a odhalte jeho sílu.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran je první znamení zvěrokruhu a jeho zrozenci jsou považováni za odvážné a ambiciózní jedince. Jelikož občas činí ukvapená, až necitlivá vyjádření, jsou pro něj důležité kameny, které harmonizují srdce, vůli a mysl. Ve svém nativu má oheň, proto k němu patří rudé kameny jako granát, ametyst nebo jaspis. Dubnovým zrozencům budou slušet diamanty, kameny inspirace a poznání.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk potřebuje kameny, které podpoří empatii a komunikaci. Občas totiž bývají dost tvrdohlaví a umínění. Na jednu stranu je to požitkář, na druhou chce zabezpečit své blízké. Proto se mu bude hodit kámen, který mu doplní energii. Barvou jeho kamenů je žlutá, zelená a růžová. Vnitřní klid mu přinese citrín. Smaragdy podpoří jejich mysl a růženín vyléčí zklamané srdce, případně podpoří lásku.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození v tomto znamení jsou lehce chaotičtí, proto jim budou platné kameny, které podporují klid a pohodu. Blíženci jsou takoví přelétaví motýlci, snadno se nadchnou pro nové věci. Na druhou stranu milují své blízké a je s nimi legrace. Potřebují rovněž kameny, které posílí jejich nedostatečnou trpělivost a také soustředění. Barvou jejich kamenů je žlutá a modrá. Uklidnit roztěkanou mysl pomůže žlutý karneol, akvamarín zahojí jejich bolavou duši.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci jsou citlivé bytosti, které nade vše milují svou rodinu a přátele. Svědčit jim proto budou kameny, které podporují harmonii, teplo domova a mezilidské vztahy. Občas bývá náladový a žárlivý, takže potřebuje i drahokamy, které mu dodají sebevědomí. Konkrétně může vybírat mezi zelenou a bílou. Ideální pro něj bude aventurín, díky němuž čerpá duševní sílu a zklidňuje emoce. Pro větší náboj pozitivní energie je vhodný bílý chalcedon a perly.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvu by měly kameny pomoci zmírnit jeho velké sebevědomí a ješitnost. Porozumění s ostatními lidmi podpoří ohnivé kameny. Jelikož Lvi mají ochranitelské sklony, vhodné jsou pro ně i ochranné kameny ve zlaté a červené barvě. Například granát jim dodá sílu, zlato a zlatý topaz povzbudí jejich srdce a duši.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny potřebují zklidnit podrážděnost a náladovost. Důležité je pro ně uvolnění mysli, díky kterému se zbaví nutkavé posedlosti kontroly, práce do úmoru a dalších, podobně negativních činností. Panna může vybírat ze žlutých, modrých a purpurových kamenů. Citrín jí pozvedne sebedůvěru, jantar zbaví stresu, napětí a obav z budoucnosti a ametyst harmonizuje energii jejího těla i duše.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Jak možná víte, tohle znamení neustále hledá životní vyrovnanost. V tom by jim měly pomoci i příslušné kameny, které podporují Váhy v překonání neúspěchů a vyrovnání se s určitými situacemi. Váhy jsou sice rády nezávislé, ale nikoliv osamělé. Drahokamy jim mohou pomoci znovu objevit cestu do jejich nitra. V zelených, růžových a modrých kamenech je jejich pomoc. Například růžový korál jim pomůže najít harmonii a klid. Prostřednictvím jadeitu dosáhnou věcí bez nátlaku a modrý safír jim umožní náhled do vlastního nitra.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štír je mistr protikladu. Na jednu stranu chladný, rozhodný a bez emocí, na druhou obětavý a nade vše staví svou rodinu. Je velmi inteligentní a jeho intuice umí být občas až děsivá. Štíři bývají náladoví a majetničtí a tyto vlastnosti jim mohou pomoci utlumit některé kameny. Zajímavým kamenem pro ně může být malachit, díky kterému se oprostí od negativních aspektů života a naberou novou energii a vitalitu. Růžové a červené turmalíny je zbavují špatné energie a posilují lásku.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tohle odvážné a dobrodružné znamení je neustále v pohybu. Optimistický Střelec si zakládá na tom, že je nezávislý. Problém je ale v tom, že občas mohou být některé jeho kroky lehkovážné. Z toho je jasné, že mu chybí i dostatek sebereflexe. Právě kameny, které podporují tuto vlastnost, jsou pro Střelce zásadní. Barvou jejich kamenů je modrá, indigo a fialová. Důležitý je pro ně sodalit, kámen koncentrace. Lazurit podporuje jejich intuici a modrý topaz otvírá jejich mysl novým pocitům.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Realističtí Kozorozi potřebují zaběhnuté děje a klid. Díky tomu působí nenápadně, ale bývají to poměrně ambiciózní lidé, kteří dosahují dobrých výsledků. K nim jim mohou pomoci i některé drahokamy rozvíjející kreativitu a tlumící strach z nových věcí. Z bílých a černých kamenů se pro ně hodí turmalín skoryl, který jim pomáhá překonávat zábrany. Obsidián se snaží přinést do jejich mysli více pozitivity a víry ve šťastnější budoucnost.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Tohle inovativní znamení chrlí jeden nápad za druhým. Problém je, že se ve svých projektech a tím i sami v sobě ztratí, takže zapomenou, co skutečně chtějí. Modré a modrozelené kameny by měly zklidnit jeho roztěkanou duši a podpořit sebedůvěru, která jim často chybí. Jejich kamenem je tyrkys, který harmonizuje jejich myšlenky se skutečností. Křišťál pak podpoří jejich trpělivost a vytrvalost.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Vodní znamení Ryb je velmi citlivé a nejisté. Proto jsou pro ně zásadní kameny, které povzbudí jejich sebedůvěru. S ohledem na svou soucitnou povahu se občas dostávají do smutného až depresivního rozpoložení. S tím jim rovněž mohou pomoci modré, zelené, modrozelené a červené kameny. Například tyrkys je ochrání před špatnými rozhodnutími, jadeit navozuje pocit bezpečí, modrý safír a ametyst podporují jejich sebedůvěru.

Zdroje: www.drahekamenyonline.cz, milujemekameny.cz