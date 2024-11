NASA and the Hubble Heritage Team (STScI)

Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Máte někdy pocit, že se díváte do vesmíru a ten se dívá na vás? Přesně takový pohled se naskytl astronomům z NASA, když zachytili děsivý obraz dvou galaxií, které vypadají jako obrovské zářící oči upřené na naši planetu. A co je ještě znepokojivější – tyto kosmické oči se k sobě pomalu přibližují!

Astronomové z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) učinili pomocí vesmírných dalekohledů Jamese Webba a Hubblea fascinující objev. V hlubinách vesmíru zachytili dvě spirální galaxie, které připomínají pár děsivých očí zářících do kosmické temnoty. Jejich vzájemný tanec však jednoho dne skončí dramatickým splynutím.

Strašidelná podívaná

Když vědci analyzovali snímky z vesmírných teleskopů, naskytl se jim pohled jako z hororu. Dvě masivní galaxie, označené jako IC 2163 a NGC 2207, vytváří dokonalou iluzi páru očí, které jako by sledovaly každý náš pohyb. Jejich jádra září intenzivním světlem a spirální ramena připomínají krvavé žíly pulzující životem.

To, co pozorujeme na fotografii, však není statický obraz. Obě galaxie jsou v neustálém pohybu a jejich vzájemný gravitační tanec trvá už miliony let. Menší galaxie IC 2163 se pomalu přibližuje ke své větší sestře NGC 2207. Jejich setkání není náhodné – jsou k sobě připoutány silnou gravitační vazbou, které nemohou uniknout.

Exploze života uprostřed kosmu

Navzdory děsivému vzhledu jsou obě galaxie plné života. V jejich nitru probíhá intenzivní proces tvorby nových hvězd. „Každý rok v těchto galaxiích vznikne tolik hvězd jako dvacet našich Sluncí,“ vysvětlují astronomové. Pro srovnání – naše Mléčná dráha vytvoří za stejnou dobu pouze dvě až tři hvězdy podobné našemu Slunci.

Dramatičnost celé situace podtrhuje i fakt, že v obou galaxiích bylo v posledních desetiletích pozorováno sedm supernov – mohutných explozí umírajících hvězd. To je ohromující číslo, když uvážíme, že v naší galaxii pozorujeme v průměru pouze jednu supernovu za 50 let.

Jediné oko budoucnosti

Co čeká tyto vesmírné oči v budoucnosti? Podle astronomů je jejich osud zpečetěn. Za miliony let se k sobě přiblíží natolik, že se začnou slévat v jeden objekt. Jejich spirální ramena se propletou a vytvoří zcela nové struktury. Z původních dvou „očí“ vznikne jediné, ještě zářivější.

Tento proces však nebude nijak dramatický. „Je to spíše jako pomalý, majestátní tanec dvou kosmických obrů,“ vysvětlují vědci. Během splývání se postupně vyčerpají zásoby mezihvězdného plynu a prachu, což povede ke zpomalení tvorby nových hvězd. Výsledkem bude nová, mohutnější galaxie s jediným jasným jádrem.

Pohled do budoucnosti naší galaxie?

Jenže tenhle fascinující objev je také názornou ukázkou toho, co čeká naši vlastní galaxii. Mléčná dráha se totiž také nevyhnutelně přibližuje ke své větší sousedce – galaxii v Andromedě. Za několik miliard let nás čeká podobný osud jako tyto „kosmické oči“.

Zatímco my jejich vesmírný tanec pozorujeme z bezpečné vzdálenosti, připomíná nám, jak dynamický a proměnlivý je vesmír kolem nás. A také, že v kosmickém měřítku vnímání času naše planeta brzy zanikne.

Zdroje: nedd.tiscali.cz, scientificult.it, hubblesite.org