Externí autor 17. 11. 2024 clock 4 minuty

Od patnáctého listopadu si šest znamení zvěrokruhu přijde na své. Chrání je božstvo, a to znamená, že jim spadnou do klína jedinečné kariérní příležitosti a s nimi i finanční prosperita. Zjistěte, zda mezi ně patříte i vy.

Všichni si přejeme najít dobré místo, ve kterém bychom si mohli vybudovat kariéru, zlepšit finanční zázemí a rozvíjet obchodní příležitosti. Jenže ne každému se takový majstrštyk podaří. A může to být i tím, že nám třeba hvězdy nepřejí. Zcela naopak to ale bude mít od půlky listopadu následujících šest znamení zvěrokruhu. Podívejte se, zda i vy patříte mezi vyvolené, na které čekají skvělé příležitosti a finanční prosperita.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Vám se to bude snadno závidět, milí Býci. V blízké budoucnosti na vás totiž čeká opravdu hodně úspěchů. Od půlky listopadu se karta obrátí a vy dostanete šanci konečně realizovat jeden ze svých dávných nápadů.

Netvrdíme, že to bude snadné. Čeká vás hodně práce, ale konečně se dostanete do bodu, kam jste chtěli dojít už dávno a pocítíte ohromné zadostiučinění. Na co se podíváte, to vám jde neskutečně od ruky. Příležitosti se k vám stahují jako vosy na med. Nepromarněte je. Může být mezi nimi skutečný klenot, který vás zabezpečí na hodně dlouho dopředu.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Konečně se tomuto vzdušnému znamení blýská na lepší časy. Tedy hlavně z profesního hlediska. Nadřízení si konečně uvědomí, jak šikovného člověka mají ve svém týmu a patřičně Blížence odmění. Nejenom finančně, ale na stole jim přistane i povýšení. Navíc není vyloučeno, že dostanou nabídku i od jiných zaměstnavatelů.

Blíženci mají rádi nové začátky. Jsou to takoví společenští motýlci, takže se jim bude dařit. Řeči o jejich komunikativnosti, inteligenci a faktu, že jsou ve společnosti jako ryba ve vodě tentokrát padnou na úrodnou půdu. Na Blížence tak čekají příležitosti, o kterých se jim ani nesnilo. Byla by škoda je nechat proklouznout mezi prsty…

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Určitě je vám známo, že Lev je tak trochu dítě štěstěny. Tentokrát se mu bude dařit dvojnásob. Nečeká na něj jedna, ale hned několik velmi dobrých kariérních příležitostí. Šťastnou rukou sáhnou po té nejlepší, která jim přinese pořádnou finanční odměnu a nikoli jednorázovou. V takové situaci si už konečně budou moci pořídit věci, o kterých se jim dřív nemohlo ani zdát.

Všechno pro ně konečně poběží jako na drátkách, a pokud se nějaká menší překážka objeví, hravě ji zvládnou. Podpoří je totiž nejenom jejich okolí, ale zejména nadřízení, které rozhodně nehodlají zklamat.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři patří mezi ohromně pracovité a inteligentní lidi. Málokdo jejich schopnosti umí ocenit. To se ale od půlky listopadu změní. V profesní sféře se jim začne hodně dařit a budou sbírat jednu nabídku za druhou, všechny se skvělým finančním ohodnocením.

Najdou si také konečně čas pracovat na projektu, který jim už nějakou dobu leží v hlavě. Ke spolupráci přizvou své dobré přátele a bude se jim v tomto ohledu náramně dařit. I když je čeká tvrdá práce, odměna za ni bude veliká a trvalá.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Štěstí zaklepe i na vrátka Kozoroha. Konečně bude mít tohle znamení šanci učinit ve své kariéře radikální změny, aby si mohlo splnit jeden dávný sen.

Jelikož jsou Kozorozi pracovití a disciplinovaní, podaří se jim realizovat všechny plány, které si vymysleli. Kromě skvělého pocitu z hotové práce je může těšit hezká suma, která jim přistane na finanční konto. Díky těmto penězům si navíc budou dovolit učinit důležitou investici, po které toužili už velmi dlouho.

Ryba (21. 2. – 20. 3.)

Něžné a citlivé Ryby najdou od půlky listopadu konečné klid a mír v duši. Štěstí, které je potká zasáhne nejenom jejich osobní, ale i profesní sféru. Všechno tak půjde podle plánu a oni už budou moci jenom užívat.

Na stole se jim začnou kupit skvělé pracovní nabídky. Vypadá to, že v blízké budoucnosti změní zaměstnání a konečně začnou dostávat odměnu odpovídající jejich znalostem a schopnostem.

Zdroje: www.fanatik.ro, www.prosieben.de