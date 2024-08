Externí autor 9. 8. 2024 clock 3 minuty

Každé znamení zvěrokruhu může být dobrým partnerem. Některá ale díky svým astrologickým darům toho nabízejí ještě víc. Pokud se váš muž narodil v jednom z následujících znamení, gratulujeme. Je to člověk, který je vám bezmezně oddaný a plný lásky.

Jak hvězdy napovídají, mezi nejvíce pečujícími a oddanými partnery se ocitají i ti, do kterých byste to vůbec neřekli. Podívejte se, co o nich hvězdy říkají.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Když si vezmete muže Býka, svěříte své srdce něžnému obrovi. Býk je zemské znamení a zemská znamení jsou známá tím, že jsou stálá a spolehlivá. To znamená, že se na svého Býka můžete vždy spolehnout. Bude vám vždy stát po boku, ať se děje cokoliv. Jeho chování je uklidňující konzistentní a předvídatelné.

Býkovi vládne Venuše, planeta lásky. Díky jejímu vlivu jsou muži narození v tomto znamení milí, něžní a smyslní. Fakt, že jsou zamilovaní, si doslova užívají a svou partnerku staví na piedestal. Chtějí ji rozmazlovat, hýčkat, baví je o ni pečovat.

Drahé manželky Býka, troufáme si říct, že s tímhle mužem jste vyhrály jackpot. Nabízí totiž to nejlepší z obou světů – je silný a odolný a současně i něžný a milující. Navíc se na něj můžete spolehnout v jakékoliv situaci, protože mu na vás skutečně záleží. A to není zrovna málo.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Narodil se váš muž ve znamení Lva? Pak máte nejspíš doma velkého milovníka zábavy, romantika a pořádně vášnivého chlapa. Pro Lva je láska srdeční záležitost. Je velkorysý a upřímně milující. I když mnohým tihle muži připadají zahledění do sebe, ve skutečnosti by poskytli cizímu vlastní košili. Takže si představte, co by dokázali udělat pro vlastní manželku či partnerku.

Zrozenci ve Lvu potřebují vynikat. Ve všem. Tedy i v tom, že jsou dobrými partnery. Proto se opravdu snaží, aby byli tím nejlepším manželem, jakým dokážou být. A věřte, že pro to udělají opravdu všechno.

Lev vládne Pátému domu, který je domem romantiky, kreativity a dětského ducha. Proto je pro tyto muže romantika zcela přirozenou věcí. Navíc si i v dospělém věku ponechávají dětský smysl pro radost a úžas. Žít s nimi je jako vidět svět zcela novýma očima, vše je barevnější a napínavější…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

V partnerském svazku s Kozorohem se budete vždy cítit bezpečně a výjimečně. Je to znamení zvěrokruhu, kterému vládne Saturn, tedy planeta autority a realistického postoje k životu. Proto se Kozorozi považují za hlavu domácnosti a přebírají odpovědnost za vaše štěstí. Mají v sobě hluboce zakořeněný strach z neúspěchu a ztráty svých blízkých, a tak udělají vše pro to, aby jiskra v jejich manželství pokud možno nikdy nezhasla.

Aby se muž Kozoroh zavázal, musí si v souvislosti s partnerkou sednout spousta věcí. Když už to takhle dopadne, znamená to, že si je svým rozhodnutím naprosto jistý. Jestliže vás miluje natolik, že vás dokonce požádá o ruku a vezme si vás, pak to znamená, že jste pro něj nejdůležitější člověk na světě.

Přestože má Kozoroh tendenci upřednostňovat práci a tím i finanční zabezpečení, manžel Kozoroh si svoje vydřené peníze rozhodně nenechává pro sebe. Sice může být workoholik, ale na druhou stranu dokáže naplánovat luxusní útěk za hranice všedních dnů. Tedy až si konečně vezme dovolenou… Něco zamešká kvůli práci? Neváhá a jako omluvu vám pošle tucet růží a k tomu vás vezme na večeři do hříšně drahé restaurace. Má svoje mouchy, to nepochybně, ale je to věrný a oddaný manžel, který vám bude neustále dávat najevo, jak moc si vás váží.

Zdroje: www.gala.de, collective.world