Externí autor 4. 6. 2024 clock 3 minuty

Říkají vám druzí, že jim tak trochu připomínáte mimoně? Nic si z toho nedělejte zejména, jestli jste se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu. Okolí vám sice moc nerozumí, ale váš vnitřní život je bohatý. Tak proč se trápit...

Někteří lidé umí naprosto dokonale vyjádřit své myšlenky a pocity. Podávají je zcela srozumitelným způsobem, na který ostatní reagují rychle a k věci. Tak nějak vzniká smysluplná konverzace. A pak jsou tací, ze kterých abyste kloudné slovo páčili heverem a když z nich konečně něco vypadne, musíte přemýšlet, co tím vlastně „chtěl básník říct“...

Těm se rozhodně neposmíváme, protože za tenhle styl, ke kterému jim i tak trochu dopomohlo znamení jejich zvěrokruhu, rozhodně nemohou. Podívejte se, s kým je hovor poněkud složitější:

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

O Rybách je známo, že jsou velmi citlivé. A přesto, že přistupují k ostatním s veškerou empatií, kterou v sobě najdou, jejich potřeby vždy zůstávají v pozadí. Zkrátka, nikdo se jich zas tak moc často neptá, jak se jim daří.

Čert ví, co za tímto přístupem vězí, ale faktem zůstává, že lidé narození ve znamení Ryb bývají značně pasivní. Navíc své názory neumí říct zpříma, ale jdou na to vždy oklikou, aby se někoho nedotkli. Spousta lidí je samozřejmě nemusí pochopit a tak vznikají nedorozumění, za která ve výsledku může zase jenom Ryba.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé ve znamení Berana jsou poněkud prchliví a rádi mlátí hlavou o zeď. Občas říkají bezmyšlenkovité věty, kterým rozumí jen oni sami. Vysloužili si označení provokativní sobci, protože vždy musí být po jejich.

S Beranem nikdy nevíte, na čem jste. V jednu chvíli miláček, v druhou zažehne plamen konfliktu a vyletí jako papírový čertík z krabičky. Přitom vykřikuje nesmyslné hlášky a čeká, že budete vědět, o čem je řeč. Tak ne. Výsledkem je to, že Beran postupně ztrácí přátele. A to je škoda, protože tohle znamení rychle odpouští a zapomíná i na to, co se dělo před pár minutami.

Možná vám to tak nepřijde, ale Berani jsou jinak pozitivní znamení, kterému chybí jediné, schopnost vyjádřit své pocity normálním klidným způsobem.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

O Racích je obecně známo, že se neradi zabývají nepříjemnými událostmi nebo věcmi. Oni totiž hluboce nesnáší konflikty. Díky tomu nedokážou věci říkat na rovinu. Pokud se už musí k nějakému problému vyjádřit, činí tak v hádankách, takže moc netušíte, na čem s ním jste.

Když cítí blížící se hádku, rychle se stáhne. Stejně tak i v případě, pokud si uvědomí, že ostatní k němu nebyli upřímní. Jenže to může být i nedorozumění, které si s Rakem zkrátka nevysvětlíte, jelikož on komunikuje pouze v náznacích.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Narodili jste se ve znamení optimistického a pohodového Střelce? To jsou totiž dvě výrazné vlastnosti těchto lidí. Jenže i ty s sebou mohou přinášet nedorozumění.

Takže milí Střelci, my jsme sice rádi, že nám tlumočíte přesně to, co vám právě běží hlavou, ale protože je toho tolik, míváme z toho už v hlavě pořádný zmatek. Možná větší než vy. A dost by nás zajímalo, co je vlastně vaším hlavním sdělením. Vypadá to, jako byste to nevěděli ani vy sami.

Není pak divu, že vám nikdo příliš nerozumí a všichni vás berou spíš jako bláznivé mimoně...

