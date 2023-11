Lorenzo Lamas, narozený 20. ledna 1958 v kalifornském Los Angeles, začal svou cestu filmovým světem v pouhých deseti letech. Po rozvodu rodičů vyrůstal v péči svého otce, slavného Fernanda Lamase, s nímž se poprvé setkal na filmovém plátně v roce 1968 ve snímku "100 Pušek". Jak hrdina seriálu Odpadlík vypadá dnes?

Herecký talent

Film 100 Pušek, ve kterém si tehdy malý Lorenzo zahrál jen malou roli, byla pouhým začátkem jeho cesty na filmové výsluní. O deset let později Lorenzo získal svou první větší roli ve slavném muzikálu Pomáda, kde se setkal s hvězdami jako John Travolta, Olivia Newton-John a Michael Biehn. Jeho matkou je módní konzultantka Arlene Dahl, která se po rozvodu s Fernandem Lamasem stala manželkou Lexe Barkera.

Lorenzo se spolu s otcem odstěhoval do New Yorku, kde navštěvoval vojenskou školu Admiral Farragut Academy. Po jejím absolvování se vrátil zpět do rodného Los Angeles a začal navštěvovat kurzy herectví.

Zajímavým prvkem v životě Lorenza Lamase je jeho celoživotní vášeň pro bojová umění, se kterými se herec seznámil na vojenské škole. Prošel náročným tréninkem v karate, taekwondu, kempu a jiu-jitsu. V některých z nich dokonce získal černý pás.

Lamas byl pětkrát ženatý. Nejznáměnjším zůstává jeho manželství s herečkou Kathleen Kinmont. Právě s Kathleen se seznámil při natáčení svého nejúspěšnějšího televizního počinu. Kromě Odpadlíka si se svou ženou zahrál s seriálu C.I.A.: Krycí jméno Alexa 1 a 2.

Pohledný dědeček?

Ačkoli byl Odpadlík, v němž si zahrál pohledného policistu Renaa Rainse, jeho nejlepším seriálovým počinem (mimochodem vydržel v něm až do roku 1997), skutečným zlomem jeho herecké kariéry byla akční trilogie Požírač hadů z konce 80. let. Dalšími úspěšnými filmy Lorenza Lamase byly Pátrací eso a Muž s mečem z roku 1992.

Podívejte se na jednu z plastických operací, kterou Lorenzo Lamas podstoupil:

Mimo svět filmu se Lorenzo Lamas věnuje charitě. Založil vlastní nadaci "Lorenzo Lamas Ride for Life", která pomáhá handicapovaným dětem. Jeho vzorem a také hereckým kolegou je Chuck Norris, kterého považuje za zakladatele žánru bojových umění ve filmu.

Lamas se objevil také v televizním seriálu Báječní a bohatí, kde ztváril postavu požárníka Hectora Ramireze. Jeho páté manželství s playmate Shaunou Sand, se kterou se Lamas oženil v roce 2011, opět nevyšlo. Manželé se po sedmi letech rozvedli.

Lorenzo Lamas dnes.

Lorenco Lamas má šest potomků, stále sportuje a stárnutí se tento dědeček brání plastickými operacemi. Jak a zda mu to sluší, posuďte sami.

