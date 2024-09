Externí autor 3. 9. 2024 clock 4 minuty

Relaxace by se měla stát pevnou součástí péče o tělo. Někomu vyhovuje si zalézt do kouta s dobrou knihou, jiný se vydá na procházku, další si jde například zaplavat. Podívejte se, jaký typ odpočinku je nejvhodnější pro vaše znamení zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pro energického Berana, který musí věci řešit hned, je relaxace slovo, které moc nezná, a tedy nepraktikuje. Kde ale Beranovi půjde odpočinek zaručeně, je posezení u krbu s hořícím ohněm nebo u táboráku. Jelikož je to ohnivé znamení, baterky dobíjí hlavně ve společnosti tohoto přírodního živlu.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

A máme tady dalšího pracanta, Býka. Pro lidi narozené v tomto znamení je mantrou materiální zabezpečení. A ještě existuje jedna věc, kterou Býk rád dělá. Tou je posezení u dobrého jídla a v dobré společnosti a nakupování. Tam dokáže zcela vypnout a možná pro někoho překvapivě si i odpočinout.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci patří k velmi společenským lidem a tahle jejich vlastnost se většinou odráží i v zaměstnání. Vypadá to, jako by si i tam vlastně jenom užívali. Nenechte se ovšem mýlit. I oni potřebují čas od času vypnout a schovat se někam, kde mohou mlčet. Ideální je pro ně masáž, která je zbaví aktuálních potíží.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Citlivý Rak si na sebe příliš bere starosti ostatních lidí, kterým se snaží pomáhat. Není divu, že se velmi rád ukryje do svého domova a věnuje se klidným aktivitám u kterých si vyčistí hlavu. Sotva co je pro něj víc než relaxační den v posteli a romantický seriál, ve kterém všechno samozřejmě dopadne dobře.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Představte si zástupce zvířecí říše lva, co dělá, když neloví. Skoro celý den pospává. Příklad si z něj vzal i ohnivý Lev. Zrozence v tomto znamení najdete na sluníčku, s přibývajícím věkem v lehkém polostínu, kde zkrátka jen tak lenoší. To je totiž pro něj ideální relaxace. No když k tomu má k dispozici neustále studené nápoje nebo jiné osvěžení. Jenom přede...

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny neustále něco plánují, vymýšlejí, probírají detaily. Zkrátka přes den jim hlava pracuje na sto padesát procent. To je důvod, proč si odpočinou u přesně opačné činnosti. Nejenom že rády sportují, ale bývají i milovnice jógy, která je neuvěřitelně nabíjí.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Aby Váhy mohly odpočívat, potřebují klidné místo, ale hlavně klidnou atmosféru, protože ta je pro ně ohromně důležitá. Pokud se tak neděje, nejdřív nastolí harmonii a mír, teprve pak si mohou užít tolik potřebnou relaxaci, nejlépe na gauči a s dobrou knihou.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři bývají neustále ve střehu a sledují, kde se co šustne. Proto je pro ně zásadní odpočinek na místě, kde budou sami a nikdo je nebude rušit. Jedině tak totiž mohou zcela vypnout. K relaxaci jim pomáhá i meditační hudba, která v nich uvolňuje různé vjemy, jež nasbírali při kontaktu s lidmi.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelce předchází pověst světoběžníka zvěrokruhu. Je tedy neustále někde na cestách, což definuje i jeho pocit uvolnění, spolu s určitou mírou svobody a nezávislosti. Střelec relaxuje pohledem na krásy světa. Vyleze na kopec, podívá se do dáli a je mu dobře. Stejně tak se cítí při plachtění na vodě i ve vzduchu.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kdo znáte Kozoroha, tak víte, že fakt dře. Má toho tolik, že na sebe často zapomíná. Ale pokud si přece jenom udělá chvilku na relaxaci, nepotřebuje nic extravagantního, protože je nenáročný. Miluje kontakt s přírodou a nejvíc si odpočine při koupání v nějaké lesní tůni, jezeře apod. Vodách. Rád dělá věci v partě, protože společnost ho přiměje alespoň chvíli nemyslet na práci.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Myslitel Vodnář, neutuchající inovátor a hybatel světem neustále překypuje novými nápady. Tohle aktivní vzdušné znamení si proto nejlépe odpočine v klidu a tichu u nějaké umělecké činnosti. Ideální je pro něj plátno a barvy, se kterými si vyčistí hlavu a zcela vypne.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Kde se daří rybám? Přece ve vodě. A tohle platí i pro zrozence ve znamení Ryb. Takže pokud si chce Ryba odpočinout a relaxovat, nejlépe se jí to povede v bazénu, jezeře, ale když bude nejhůř, postačí i domácí vana. A pokud ani to nelze z nějakých důvodů realizovat, pomůže alespoň zaposlouchat se do zvuků šumění moře.

