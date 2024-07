Možná už máte už po krk sousedovi kočky, která si k vám chodí, kdy se jí zachce. Loví u vás na zahradě ptáky, nebo si udělala z vašich okrasných květináčů na terase toaletu? Máme skvělý recept na přírodní odpuzovač koček. Nezvané návštěvy se tak zbavíte jednou pro vždy.

Možná nejste přímo nepřítelem domácích mazlíčků, ale dá se pochopit, že vás taková nezvaná kočičí návštěva nepotěší. Pokud se u vás často vyskytuje čtyřnohý záškodník, nemusíte mu nutně vyhlásit válku. Existuje elegantní řešení.

Routa vonná

Keřík s roztomilými žlutými květy pochází z jižní Evropy. Dorůstá až do výšky 60 cm. Rostlina kolem sebe šíří silnou, pronikavou vůni. Odpuzuje nejen hmyz, ale i mnoho zvířat, včetně koček. Routa vonná (Ruta graveolens) má ráda slunná stanoviště a dobře propustné půdy. Bylina je odolná vůči suchu a mrazu.

Možná jste dosud neměli tušení o existenci této tradičně používané léčivky. Volně růst ji u nás totiž nikde nenajdete. Lidé si ji pěstují právě pro léčebné účely. Semínka se vysévají obvykle na podzim i na jaře. Žluté květy se rozvinou v květnu a červnu.

Aromatická bylina je ale ve větším množství jedovatá, proto je lepší ji sbírat v rukavicích. Tekutina působí odpudivě pro hmyz, což může být zejména v letních dnech výhodou. Ve středověku jí lidé používali jako repelent. A nejen hmyzu routa nevoní.

Odpuzování koček

Kočičí čumáčky jsou velmi citlivé a vůně routy je hodně intenzivní. Pro zákeřné chlupáče až nesnesitelná. V esenciálních olejích bylinky jsou obsaženy alkaloidy a kumariny, které působí jako přírodní repelenty.

Tyto výrazné chemické látky útočí na čichové receptory koček. Ty se pak vyhýbají místům, kde se rostlina vyskytuje. Kočky instinktivně hledají jiná, méně nepříjemná místa, protože routa jim vadí.

Jak využít bylinu na zahradě a v domácnosti

Výsadba kolem zahrady: Ideálním řešením je zasadit routu vonnou kolem okrajů zahrad, záhonů nebo jiných míst, kde kočky nechcete. Rostlina nejen odpuzuje kočky, ale také zkrášluje zahradu.

Sušené listy: Sušené listy routy vonné dejte všude tam, kam se snažíte zabránit vstupu kočkám. Listy můžete rozložit různě po zahradě, na verandě nebo kolem květinových záhonů.

Extrakt nebo olej: Esenciální olej z routy vonné můžete smíchat s vodou do rozprašovače. Nastříkejte ho na problematická místa. Skvěle to funguje na vchody do domů, kolem oken, na okraje trávníků nebo kolem záhonů.

Kombinace s dalšími odpuzovači: Maximální ochrany lze dosáhnout kombinací s dalšími přírodními odpuzovači, jako je citronová tráva, dobromysl, šalvěj, eukalyptus nebo levandule. Tyto rostliny mají také silnou vůni, která je pro kočky nepříjemná.

Bezpečné řešení

Použití routy vonné jako odpuzovače koček je ekologické a bezpečné řešení. Neškodí zvířatům ani životnímu prostředí. Chemické repelenty nebo jedy, jsou nebezpečné pro děti, domácí mazlíčky a další divokou zvěř. Routa je oproti tomu přirozeným a netoxickým prostředkem.

Na co si dát pozor

Routa obsahuje fototoxické látky, které mohou způsobit podráždění kůže při kontaktu se sluncem. Proto je nutné dávat si při manipulaci s rostlinou pozor, a raději použít rukavice. Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou.

Silný zápach nemusí být nepříjemný pouze zvířatům. Před výsadbou routy vonné je dobré zvážit její umístění kolem domu. Neměla by být příliš blízko obytných prostor, kde se často zdržujete, nebo pod okny do vaší ložnice.

Zdroje: www.drevostavitel.cz, www.pasti.cz