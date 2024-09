Externí autor 13. 9. 2024 clock 4 minuty

Možná znáte 12 znamení zvěrokruhu, ale už třeba nevíte, že každé z nich odpovídá jednomu elementu, a sice Zemi, Ohni, Vodě a Vzduchu. Pojďte s námi prozkoumat ohnivá znamení, která jsou nejenom energická, ale také destruktivní a sobecká. Víte, co dalšího je charakterizuje?

Abychom ohnivým znamením nenaložili zas tak moc, je třeba zmínit, že umí být vášnivá, kreativní, hravá a nebojí se být první. Svými nápady probouzejí v lidech energii. Jsou nositeli tepla, světla a inspirace pro všechny. Jenom pozor na ně, když se rozjedou, občas jim je jejich vytyčená dráha malá, a oni, jak jsou sobci, vás srazí s větší intenzitou než buldozer.

Někteří bývají hotoví dramatičtí umělci, kteří se drápou na cokoliv vyvýšeného, aby si jich ostatní všimli. Zkrátka, touha být středem pozornosti je jejich nezbytná vlastnost. Život s takovým člověkem není moc jednoduchý, vlastně občas docela vyčerpávající.

Co dalšího čekat od ohnivců…

Pamatujte si, vždycky budou vřelí, vášniví, vzrušující a také nezávislí. V jejich případě nelze moc mluvit o pouhých emocích, on je totiž doslova výbuch temperamentu. Na někoho mohou být až moc rychlí. Rychle reagují, rychle si berou věci osobně, rychle se zamilují. A také rychle shoří, tedy jejich city. Je to s nimi takové nahoru a dolů, příliš vášně za cenu pořádných nervů.

Je dobré vědět, že ohnivá znamení jsou přirozenými vůdci a průkopníky. Svým kolegům se snaží jít příkladem. Ať už intelektuálně nebo prostřednictvím výkonu. Ve všem jim pomáhá jejich optimistický pohled na život a dostatečná duchapřítomnost.

Podívejte se, kterému z hvězdných znamení patří element ohně:

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran je prvním znamením zvěrokruhu. Možná proto potřebuje být vždycky první a také rád věci začíná. Beranům se obecně daří už proto, že věří, když o něčem mohou snít, tak to taky dokážou uskutečnit. Ovšem do cesty za úspěchem se mu rozhodně nestavte, jinak vás bez pardonu srazí. Jestli někdo umí podlehnout emocím, je to rozhodně Beran. V takových situacích snadno dochází k hádkám a nedorozuměním. Beran totiž nejdřív jedná a pak přemýšlí.

Nejspíš vám přijde nevyzpytatelný, ale měli byste vědět, že není zlý. Často se totiž rozčiluje pro dobro věci a svých nejbližších. A taky nemá rád, když někdo podráží jeho hrdost. Potřebujete-li obhájce, požádejte Berana. Je to svojí podstatou válečník, dokáže se nadchnout pro věc a strhne i ostatní. Tedy pokud je vše v souladu s jeho přesvědčením.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení ne všichni Lvi přehrávají. Zato mají schopnost proměnit všednost v jedinečný okamžik. Pro Lva je svět jevištěm a on je určený k tomu, aby lidi bavil, sděloval jim zajímavé věci nebo je jinak spojoval.

Lev je jedním z nejkreativnějších znamení zvěrokruhu a často využívá své umělecké podněty k tomu, aby učinil svět lepším tím, že jej nějakým způsobem zkrášlí. Jeho víra v ostatní je silná, pokud ho ovšem nezklamou. Lvi jsou velmi loajální.

Aby vyšli vstříc těm, které milují, jsou ochotni k ústupkům. A protože nic není u Lva zadarmo, i v tomhle případě čeká, že jeho krok bude opětován. Když si tohle ohnivé znamení věří, stejně jako věří v ostatní, může se svým nebojácným postojem dosáhnout značných úspěchů.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tohle ohnivé znamení celoživotně hledá svobodu. Nejlépe svým vzdorným způsobem. Tak žije přítomným okamžikem a přijímá každou možnost k posunu, která se mu naskytne. Střelec nikdy nedodržuje status quo. Naopak kráčí v pulzujícím rytmu vlastního bubínku a odpovídá jenom sám sobě.

Je vždy připraven na cokoli, ať už je to výlet na poslední chvíli do Grónska, improvizovaná tour po městě za nejlepší zmrzlinou nebo přednáška na univerzitě. Pokud by měla nekonečná studnice zvědavosti někdy dostat jméno, znělo by Střelec. A to je také důvod, proč tak rád cestuje a učí se. Mimochodem, zkuste ho přišpendlit doma k židli a se zlou se potážete. Chcete Střelce? Pak ho nechte, aby přišel on sám a rozhodl se taky sám, jestli zůstane...

Zdroje: www.today.com, www.gala.de