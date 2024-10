By Algont at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4180875

Máte rádi detektivní příběhy? Staňte se na chvíli pomocníkem soukromého vyšetřovatele Arthura Touche a pomozte mu odhalit, k čemu sloužil záhadný předmět, jenž byl nalezen v domě postaršího muže, který za záhadných okolností zemřel ve své ložnici.

Detektiv Arthur Touch seděl u svého pracovního stolu a hleděl na podivnou věc před sebou. Policisté ji objevili v domě oběti, bohatého podnikatele, který byl nalezen mrtvý ve své posteli. Smrt vypadala na první pohled přirozeně. Na jeho těle nebyly žádné stopy násilí ani známky boje. Přesto na tom něco nesedělo.

Touch zvedl předmět, aby si ho mohl prohlédnout zblízka. Byl těžký a skládal se ze dvou částí. Z dřevěné rukojeti a kovové nádoby s dírkami. Na první pohled tak připomínal pánev. Otvory ale tento účel vyvracely.

„Možná by to mohlo být sítko na nudle nebo brambory,” přemýšlel vyšetřovatel nahlas. V tu chvíli do jeho kanceláře vešla jeho asistentka, slečna Harperová se šálkem čaje v ruce. „Pane Touchi, právě mi volali ze Scotland Yardu, že ta věc byla objevena v ložnic oběti. Trochu zvláštní místo pro kuchyňské sítko, nemyslíte?" pousmála se a položila hrneček na stůl.

Detektiv se ale své teorie nechtěl vzdát. „Je to zvláštní, ale ne nemožné. Musíme vzít v úvahu všechny možnosti,” upozornil a natáhl se pro lupu. „Pojďme se na tento předmět podívat důkladněji,” navrhl.

Záhadný předmět

Slečna Harperová si sedla na židli a mírně naklonila hlavu. Tiše čekala, co její zaměstnavatel objeví. Vyšetřovatel mezitím zjistil, že kovová nádoba je s největší pravděpodobností vyrobena z mědi, je dutá a dá se otevřít. Navíc se k okrajům svažovala.

close info By Algont at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4180875 zoom_in Záhadný předmět

„Kdybychom do spodní části dali sýr nebo slaninu a chvilku počkali, víte, co by se stalo?” Arthur Touch se otočil na svou asistentku. Ta zvědavě zvedla obočí. „Do nádoby by vlezla myš. Nám by pak stačilo přivřít horní víko a byla by v pasti,” detektiv se zasmál. Měl pocit, že záhadu vyřešil. Slečna Harperová se ale zatvářila skepticky.

„Na pastičku na hlodavce to vypadá příliš složitě. Uznávám ale, že myši nikdo v ložnici nechce, takže místo nálezu by sedělo. Obávám se ale, že stále nevíme, k čemu tento předmět doopravdy sloužil,” povzdechla si. V tu chvíli zazvonil telefon.

Detektiv zvedl sluchátko a pečlivě poslouchal. „Smrt v důsledku zadušení? Ale oběť na sobě neměla žádné otlaky, ani nebyla v křeči. Ten muž prostě spal a…,” Touch se zarazil a podíval se na nádobu. „No ano. Že mě to nenapadlo dřív. Děkuji doktore, moc jste mi pomohl. Už vím, jak ten podnikatel zemřel. Musím si to ale ještě ověřit.“

Pomozte detektivovi

Vyšetřovatel vzal papír a pero a rozhodl se sepsat všechna fakta. Věděl, že záhadný předmět byl objeven v ložnici zavražděného. Skládal se ze dvou kusů – dřevěného držáku a duté nádoby s dírami po obou stranách. S největší pravděpodobností se tak do ní něco vkládalo. Důležité ale bylo, aby to nevypadlo.

Další důležitou indicií byla smrt nebožtíka. Zemřel ve spánku na udušení. Přesto ho nikdo neškrtil, ani mu na obličej nepřiložil polštář. Patrně si šel lehnout a aniž by to tušil, vraždící zbraň již byla v pokoji. Detektiv se podíval na předmět. Bylo to jasné.

HÁDANKA: K čemu sloužil záhadný předmět na fotografii? question Zahájit kvíz

Pokud jste zadali odpověď, že se jednalo o ohřívač do postele, gratulujeme. Tato pomůcka byla populární od poloviny 17. do počátku 20. století. Řada lékařů ale její používání nedoporučovala. Jelikož se do kovové nádoby vkládaly žhavé uhlíky, hrozil nejen požár, ale především otrava či smrt oxidem uhelnatým, jenž vznikal z nedokonalého spalování. Právě tento plyn se stal bohatému podnikateli osudným.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.lchshistory.org, www.history.co.uk