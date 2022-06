Video: Google Earth zachytil rotující objekt. Vědci obří oko neumí vysvětlit

Vybudovali Oko mimozemšťané?

Foto: Profimedia.cz

Souřadnice 34°15'07.8"S 58°49'47.4"W, Argentina. Přesně zde se nachází jeden z nejzáhadnějších ostrovů na naší planetě. Říká se mu „El Ojo - Oko" a je zvláštní hned z několika důvodů. Proto si mnoho lidí myslí, že ho vytvořili mimozemšťané.

Pozoruhodný útvar má průměr 118 metrů. Pluje a otáčí se kolem své osy na vodní ploše uprostřed opuštěné bažiny na severovýchodě Argentiny. Tvoří téměř dokonalý kruh a na první pohled se zdá, jako by byl vyříznutý obrovským kružítkem.

Zdroj: Youtube

Záhadou je, jak je možné, že ostrůvek plave a otáčí se. Žádné vodní proudy v bažinách nalezeny nebyly. Na to, aby ho posouval vítr, je moc těžký. Navíc, voda okolo Oka je průzračně čistá a studená, což je v těchto místech nevídané.

Oko Argentina

Místní obyvatelé věří, že na ostrůvku žije starověké božstvo a světélka, která se zde objevují, patří duším z nedalekého indiánského pohřebiště. Ufologové si zase myslí, že El Ojo do země vyřízli mimozemšťané a využívají jej jako bránu do podzemních prostor. Ostrov má sloužit jako poklop.

Záhadu se rozhodl vysvětlit vodní inženýr Richard Petroni a jeho kolegové Sergio Nespilerm a Pablo Martinez. Ti na své expedici zjistili, že povrch ostrova pruží jako koberec, ale jeho základna je na rozdíl od okolních bažin pevná. Odborníci navíc předpokládají, že metan, jež se uvolňuje z bahna a vytváří na hladině bublinky, by mohl být jedním z faktorů, jež pevninu nadnášejí.

Odpověď na to, jak Oko vzniklo, mohou poskytnou podobné útvary, které se na naší planetě vyskytují. Dokonale kulaté ostrovy se nacházejí například na jezeře Prasha v Indii, v deltě Okavango nebo na řece Luapula na hranici Zambie a Demokratické republiky Kongo.

Oko do bažiny

Na řece Presumpscot v americkém státě Maine se také pravidelně objevují kotouče tvořené z ledu. Jakmile led začne tát, vlivem změny okolní teploty a hustoty začne voda vířit. Kus kry se tak roztočí. Broušením okrajů se postupně vytvoří kruh.

Zdroj: Youtube

Podobný princip by mohl zformovat také El Ojo. Stačilo by najít mírný proud, který by jím otáčel. Ten by také vysvětloval, proč je voda v okolí ostrova čistá a studená. Bohužel, na další výzkum zatím nejsou prostředky. Vše ale nasvědčuje tomu, že tajemný ostrůvek je dílem přírody a ne mimozemské civilizace.

Zdroj:

www.cs.legaltechnique.org, www.national-geographic.cz, www.ripleys.com, www.gearthblog.com