Nový snímek Marsu šokoval svět: Prohlédněte si děsivé obří oko zachycené sondou

Na konci dubna byl pořízen a v červnu zveřejněn snímek marťanského kráteru, který až děsivě připomíná obrovské strašidelné lidské oko. Byl pořízen sondou na oběžné dráze a vypadá to tak, jako by se na evropskou sondu Mars Express na oběžné dráze impaktní kráter upřeně díval. O jaká kráter se jedná? A byl vytvořen díky bombardování naší Sluneční soustavy?

Satelitní snímky nám mohou pomoci lépe pochopit geologii a historii Marsu. Kamera na palubě sondy Mars Express Evropské kosmické agentury pořídila snímky velkého kráteru na Rudé planetě, který může mít průměr asi 18,6 kilometru (některé zdroje uvádějí 30 km). Ač nebyl zatím pojmenován, vypadá jako lidské oko. Právě díky tomu vzbudil pozornost, protože jeho kresba skutečně připomíná strašidelné lidské oko.

Kráter se nachází na jižní polokouli Marsu. Tato oblast je pojmenována jako Aonia Terra, je velmi silně kráterovitá a nový objev není tedy rozhodně jediný. Faktem ale zůstává, že i když se nejedná o nejimpozantnější kráter, který byl na Marsu spatřen, jeho podobnost s lidským okem je zarážející. Kromě tohoto kráteru-oka je v jeho blízkosti i známý kráter Lowell, který měří v průměru neuvěřitelných 200 kilometrů.

Sluneční soustava pod palbou

Sonda Evropské kosmické agentury (ESA) pořídila 25. dubna snímek ještě nepojmenovaného kráteru na Marsu, který byl poté 8. června zveřejněn v příspěvku na blogu ESA. Snímek ukazuje, že daleko pod kamerou sondy ESA Mars Express se na povrchu rudé planety rozprostírá velký kráter o velikosti města. Snímek však není tak kvalitní, a možná i díky tomu vypadá kráter jako obrovské lidské oko hledící ke hvězdám. Kráterovitá je celá oblast, takže jižně od kráteru se objevují menší krátery a ploché hroty, zatímco oblast severněji je hladší a má bledší barvu.

Snímek vzbudil na Twitteru hlučnou diskusi. Někteří uživatelé Twitteru přirovnávají "marsovské oko" k podobnému geologickému útvaru na Zemi, který se nazývá "Oko Sahary". Předpokládá se, že krátery vznikly před miliardami let v důsledku hromadného náporu dopadů kosmických hornin. Vědci tuto oblast marsovských kráterů rádi studují, protože nárazy mohou hluboko v nitru planety odkrýt materiál, který na jiných místech nemusí být zřejmý.

Dnes vědci předpokládají, že kráter Lowell a mnoho dalších kráterů v této marťanské oblasti byly vyhloubeny mohutnými impakty zhruba před 4 miliardami let. Toto období by se dalo nazvat jako „bouřlivé období rané Sluneční soustavy“, pro které se později vžil název pozdní těžké bombardování. Bombardována byla v té době i Země, díky čemuž si dnes myslíme, že na ni byla nasazena voda a organické sloučeniny. Nelze to však dokázat, jelikož atmosférické a seismické procesy vymazaly většinu důkazů z povrchu naší planety.

Kráter Oko

Ač kráter nebyl dosud pojmenován, pracovně se mu říká Oko. Leží v terénu vyhloubeném kanály, které pravděpodobně vytvořily řeky tekuté vody tekoucí po povrchu před miliardami let. Jak morfologie kanálů napovídá, jsou zde patrné stopy tmavšího materiálu. Některé kanály se navíc zdají být vyvýšené díky usazeninám materiálu odolnému vůči erozi. Tyto usazeniny zde zůstávají i poté, co jsou stěny řeky odneseny větrnými bouřemi.

Ve středu kráteru je viditelný tmavší materiál v podobě stinné, vlnící se duny, a pak kuželovité kopečky i butty, tudíž kráter fungoval jako záchytný bazén pro hromadění materiálu.

Na Marsu důkazy máme

Oproti Zemi je Mars neúrodný a geologicky mnohem klidnější. Díky tomu zde dodnes zůstaly důkazy, které nám umožňují pochopit toto bouřlivější období v historii Sluneční soustavy. Jedním z těchto zajímavých míst je právě oblast Aonia Terra, kde díky velkým kráterům můžeme nahlédnout pod povrch planety a odhalit náznaky o složení Marsu.

Nová geologie a složení povrchu jsou zobrazeny právě na novém snímku, který ukazuje, jak moc je složení povrchu složité a rozmanité.

Kráter bude dále zkoumán, je však potřeba využít jiné pokročilejší technologie. Už nyní se ale někteří vesmírní nadšenci na Twitteru vyjádřili, že kráter je "zornicí" Marsu. "Mars spí s jedním okem otevřeným! Tato zjizvená a na marťanské poměry pestrá krajina ukazuje část Aonia Terra, vyvýšeniny na jižní vysočině Marsu,“ tweetnul jeden z fanoušků.

