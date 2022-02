Oko Sahary: Obří kruhová struktura je vědeckou záhadou, nikdo neví, jak vznikla

Oko Sahary

Foto: Profimedia

V saharské poušti na území Mauritánie se nachází jedinečný geologický div známý jako Oko Sahary. Toto tajemné místo bylo dlouhá léta předmětem různých výkladů a vědeckých bádání. Sice existují přesvědčivé teorie o jeho původu, přesto stále vzbuzuje otázky.

Richatova struktura

Richatova struktura je geologický útvar – dóm, který připomíná býčí oko, proto se mu říká Oko Sahary. Po staletí o něm věděly jen místní kmeny nomádů. Ze země vypadá jako kupa kamenů a písku, nepřitahovalo proto nijak zvláštní pozornost. Úžasný pohled na jeho jedinečnost, soustředné prstence a tajemnou krásu se nabízí jen z výšky. V roce 1965 ho poprvé spatřili a vyfotili astronauti mise Gemini 4, kteří jej pak používali jako orientační bod. Další snímky pořídila družice Landsat a vědci tak získali první informace o jeho velikosti.

Modré oko záhadou

Oko Sahary má téměř pravidelný kruhový tvar, napříč měří přes 40 kilometrů a na snímcích ze satelitů je modře zbarvené. Není proto divu, že od svého objevení vzbuzovalo velký zájem badatelů, ale i milovníků záhad. Zdá se celkem přirozené, že byl tak neobvyklý útvar uprostřed horkého písku přisuzován mimozemským civilizacím. Spekulovalo se, že to mohla být jejich přistávací dráha. Objevily se i domněnky, že je to ztracená Atlantida. Právě kvůli kruhovému tvaru, který prý měla. Zdá se to divné? Poušť nebyla vždy pouští. Suché písečné duny byly dle předpokladů kdysi součástí Atlantiku, kam se bájná země potopila. Mnozí věřili, že je tento zvláštní útvar dílem člověka.

Zdroj: Youtube

Původ známý?

Geologové se nejdříve domnívali, že je to kráter, který vzniknul nárazem vesmírného tělesa. Nenašli však stopy po roztavené hmotě. Dlouhodobá zkoumání později ukázala, že jsou horniny staré nejméně 100 milionů let a mnohé jsou z doby, než na Zemi vzniknul život. Vědci předpokládají, že se Oko začalo rodit, když se odděloval superkontinent Pangea. Sopečná činnost pod povrchem vyvrásnila krajinu a po vyhasnutí podzemních sopek začaly vrstvy hornin podléhat erozi a oblast se postupně začala propadat. Tak vzniknul kruhový útvar. Stále však zůstává mnoho nezodpovězeného. Nikomu se dosud nepodařilo, objasnit původ soustředných kruhů. A tak „modré oko“, jeden z nejpozoruhodnějších geologických útvarů na světě, si celé tajemství o svém zrodu stále uchovává.

Modré oko láká i turisty

Oko Sahary láká nejen geology a badatele, ale také turisty. Leží nedaleko města Oudane, odkud si můžou zájemci objednat výlet autem. Někteří místní podnikatelé nabízejí vyhlídkové lety balonem nebo letadlem, aby měli návštěvníci možnost vidět Richatovu strukturu v plné kráse.

Zdroje: geologyscience.com, mysteriesrunsolved.com, www.thoughtco.com