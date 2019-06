Z falešného Buddhy se vyklubal nebezpečný sadista. Jeho sekta čítala 400000 lidí

V roce 2005 k sobě připoutal celosvětovou pozornost patnáctiletý nepálský chlapec Ram Bahadur Bomjon, který údajně meditoval v kořenech stromu po dlouhých 10 měsíců, aniž by jedl, pil nebo spal. Místní věřící měli dojem, že byl reinkarnací samotného Buddhy. Uvěřila tomu i řada lidí v západních zemích, ovšem ne na dlouho.

Vesnice s meditujícím "malým Buddhou" se stala poutním místem pro spoustu příznivců buddhismu z celého světa; mnozí tvrdili, že ho poznávají z minulých životů nebo že z jeho čela viděli vycházet zvláštní záři. Našli se však také skeptici - jako například místní obchodník Prakash Lamsal, který nařkl vesničany, že z chlapce učinili turistickou atrakci, aby měli větší zisky z prodeje čaje. "Kdybych se nestyděl, postavil bych si tam rovnou stánek," prohlásil.

Krátce poté, co vešel ve známost, Bomjon náhle zmizel v džungli, kde si vybudval podzemní meditační bunkr. Čas od času ho zahlédli pastevci, podle nichž malý Buddha výrazně přibral na váze, což svědčilo proti tvrzení, že se vyhýbal jídlu. V červenci 2007 byl jeden z pastevců dopraven k lékaři s četnými poraněními. Bomjon muže údajně napadl za to, že ho vyrušil z meditace.

O měsíc později Bomjon vyšel ze svého úkrytu, aby udělil duchovní přednášku třítisícovému davu. Následně svolal shromáždění, kde ho jeho obdivovatelé mohli chválit jako živoucího svatého. Podle odhadů tak učinilo až 400 tisíc lidí.

Bomjon pořád tvrdil, že nic nejí, nepije a vůbec nespí. To ale vyvrátili reportéři televizního kanálu Discovery, kteří o něm v Nepálu natáčeli dokument. V nestřežených okamžicích domnělého Buddhu přistihli při jídle i spánku. Sám prezident Nepálské buddhistické rady tehdy prohlásil: "Nevěříme, že je to Buddha. Nemá Buddhovy kvality. V meditacích možná dosáhl vysoké úrovně, ale to z něho nedělá Buddhu. Mladý muž bez zkušeností, který se nikdy nevydal do světa, nemůže být Buddhou."

Bomjon si přesto udržel velký houf oveček, které slepě věřily v jeho nadpřirozené schopnosti. Pak se ale začaly dít věci, jež začaly zajímat i policii.

V roce 2010 byl Bomjon obviněn z fyzického napadení sedmnácti vesničanů, kteří v okolí jeho bunkru hledali bylinky. Policistům nicméně arogantně vzkázal: "Opravdu si myslíte, že by meditující mudrc přišel k soudnímu líčení? Proti těm lidem jsem zakročil v rámci božího zákona."

O dva roky později nepálská policie našla mezi Bomjonovými příznivci dvě ženy, jež byly podle svých slov brutálně mučeny. Jednou z nich byla Slovenka Mariči, která se vydala do Nepálu za duchovnem, a dokonce se Bomjonovi starala o propagační webové stránky. Když se však s Bomjonem setkala osobně, obvinil ji z čarodějnictví, přivázal ji řetězem ke stromu a nařídil svým věrným, aby ji bili a sexuálně zneužívali před zraky tisíců věřících zpívajících mantry. Utrpení trvalo tři měsíce.

Mariči přišla o počítač, telefon i doklady. Protože byla držitelkou slovenského i českého pasu, o případu informovala obě ambasády. Spravedlnosti se v Nepálu ale nedovolala, a navíc musela zaplatit vysokou pokutu, protože jí během nedobrovolného pobytu v džungli vypršela víza. Nikdo v zemi jí ani nenabídl lékařskou pomoc, ačkoli měla zlomená obě zápěstí.

Teprve počátkem tohoto roku byla proti Bomjonovi vznesena oficiální obvinění. Vesničanům, kteří dlouhá léta kauzy samozvaného mudrce tutlali, aby nepošpinili celý buddhismus, už zkrátka došla trpělivost. Policie v současné době vyšetřuje případ 18leté mnišky, kterou prý Bomjon po dva roky znásilňoval, a také záhadná zmizení čtyř osob z řad jeho stoupenců.