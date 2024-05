Externí autor 28. 5. 2024 clock 4 minuty

Zdobí je charisma, které jim nadělila matka příroda. Stačí krátké setkání a budete si je pamatovat navždy. Jací jsou nejvíce okouzlující muži podle znamení zvěrokruhu? Jejich partnerky by vám řekly, že mít takového doma je občas za trest.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Znamení Vah vládne Venuše, planeta lásky a krásy, a na mužích narozených v tomto znamení je to pořádně vidět. Jejich okouzlující tvář jim může závidět nejedna žena. Jsou to elegáni, vždy dokonale vystajlovaní a neuvěřitelně pohotoví v komunikaci s druhými lidmi. Zkrátka si řeknete, ten chlápek, co má charisma a dobře se s ním povídá.

Právě sociální dovednosti a přirozený talent pro chování hodné diplomata přispívají k jejich nálepce nejvíc okouzlujících mužů. Z rozhovoru s nimi vždy vycházíte jako princezna, navíc o vás během rozhovoru projevují skutečný zájem, což zejména u mužů není častý jev.

A proč je za trest mít takového chlapíka doma? Nejenomže má větší skříň než jeho drahá polovička a v koupelně zabírá skoro všechny poličky, ale jak pořád kolem sebe hledá krásno, existuje vždy určité nebezpečí, že se zakouká někde jinde.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Tak jasně, Lev v tomhle výčtu nemůže chybět. On se totiž narodil s tím, aby ho druzí obdivovali. Ostatně, má k tomu hlavní předpoklad, a to je Slunce, které mu vládne. Proto se muži narození v tomto znamení vyznačují obrovským sebevědomím, ale také pořádnou dávkou přitažlivého charisma.

Lev je přirozený vůdce, kterému se daří ve světlech reflektorů. Své obdivovatele si získává nejenom vizionářskými nápady, ale také tím, že umí pochválit, složit kompliment, takže ostatní se v jeho společnosti cítí naprosto výjimečně.

Partnerka Lva by vám řekla tohle: Jo, pochválit, to on umí, ale někde jinde. Doma musí všechno běžet podle jeho představ a běda, jak byste chtěla prosadit věci po svém.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Znamení Blížence vládne planeta Merkur, která má pod palcem komunikaci a intelekt. A co si myslíte, že se stane, když potkáte muže Blížence? Okouzlí vás svým vtipem, bystrým intelektem a vytříbenou mluvou. Doslova žongluje se slovy až do té míry, že okouzlí i toho největšího skeptika.

Blíženec nikdy nebude stát v koutě, ale zcela nenápadně se zapojí do hovoru s cizími lidmi. Umí se přizpůsobit nejenom tématu, ale i společenské situaci. A dělá to tak, že nikdy nemáte dojem z vtěrky, ale naopak se s ním hned chcete bavit, protože ten chlap je tak charismatický, že si zkrátka nemůžete pomoct.

Problém s Blížencem na domácím poli je ten, že doma nemluví. Odpočívá, nabírá síly. A taky si trénuje svůj ostrovtip, což někdy může být hodně, ale opravdu hodně otravné.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Rybám velí Neptun, planeta snu a imaginace. Není tak divu, že muži narození ve znamení Ryb jsou pořádní romantici, kteří umí svou přitažlivost okořenit nejednou básničkou. Umí se vcítit do druhých a dát jim najevo svoje pochopení, což je pro mnohé ženy přitažlivější než voucher do obchodu v Pařížské.

Díky svému snílkovství působí lehce tajemným dojmem rozervaného básníka. Nešetří romantickými gesty a okouzlujícími, lehce zasněnými pohledy, pod kterými poklesne mnohá posluchačka jeho charismatického projevu.

Romantická gesta, recitování básní a snídaně do postele jsou sice fajn, ale do partnerství jsou potřeba i zcela obyčejné věci jako zařídit opraváře pračky, přitlouct poličku případně nezapomenout děti ve školce.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Co může být víc okouzlujícího než svobodomyslný dobrodruh, který je vždy dobře naladěný a sype exotické historky jako na běžícím pásu. Ano, řeč je o Střelci, který v této pětce charismatických chlapíků rozhodně nesmí chybět.

Společnost, v níž se pohybují, na nich obdivuje ohromnou energii a chuť do života. Jejich přirozené charisma rozzáří každý prostor, v němž se objeví. Svým optimistickým pohledem na život umí zlepšit náladu každému, kdo se s nimi dá do řeči.

Asi takhle, Střelec hýří energií a stará se především o své věci. Nějak nechápe, že v partnerství jsou dva. Problém je rovněž v tom, že Střelec nezná slovo kompromis. Laicky řečeno, kdo vydrží Střelce, má svatou trpělivost.

