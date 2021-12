Okřídlení husaři: Krutí rytíři na koních děsili křídly a vládli bitevním polím

Okřídlení husaři.

Foto: Baltazar Gebhard / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Okřídlení husaři, kterým se říkalo také polští husaři, byli typem úderného jezdectva používaného v Polsko-litevském společenství. Tato hrůzostrašná a okázalá kavalerie ničila své nepřátele v mnoha bitvách a byla to právě jejich zdatnost, co jen upevnilo jejich pověst hrozivých válečníků. Jejich působení se datuje od 16. století do 18. století, kdy v důsledku pokroku ve vojenské technice zastarali.