Kdo byl předlohou Old Shatterhanda: Možnosti jsou dvě. Obě mají k filmu daleko

Nerozlučný parťák náčelníka Apačů a hrdina Divokého západu Old Shatterhand se vyznačoval všemi kladnými vlastnostmi, které může člověk vyjmenovat. V kom našel spisovatel Karl May ke své postavě inspiraci? Mohl to být jistý americký armádní stopař, anebo také maďarský zoolog.

V otázce, kdo byl živou předlohou slavného Old Shatterhanda, panují spory několika stran. Někteří američtí historici jej ztotožňují s armádním stopařem Tomem Jeffordsem, který se v 19. století přátelil s apačským náčelníkem Cochisem, a dokonce se zamiloval do jeho sestry, podobně jako Old Shatterhand do Nšo-či. Stejně jako Vinnetouova románová sestra, tak i tato reálná dívka byla později zavražděna bělochy.

Zdroj: Neznámý autor, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2193405

Maďarská média oproti tomu vyjadřují přesvědčení, že skutečným Old Shatterhandem byl Maďar János Xantus, který utekl do Ameriky čtyři roky po nezdařeném povstání proti Habsburkům v roce 1848. Nejprve se připojil k armádě jako ošetřovatel, ale pak ho zlákaly přírodní vědy a stal se nadšeným sběratelem zoologických exponátů. O svých zaoceánských dobrodružstvích sepsal obšírný cestopis, který prý zaujal i Karla Maye. Spisovatel údajně Xantuse písemně požádal o povolení jeho život literárně zpracovat.

Odborníci z Muzea Karla Maye v Radebeulu ale popírají, že by se v jejich sbírkách takový dopis vyskytoval, a spojitost Old Shatterhanda s osobou Jánose Xantuse vylučují. Cestovatelů a dobrodruhů, jejichž osudy mohly příběh známého literárního hrdiny připomínat, bylo více. Je však velmi nepravděpodobné, že by se o ně autor vůbec zajímal.

Je známo, že Karel May sahal při psaní svých příběhů zejména do vlastní fantazie; nikam jinam se ostatně vypravit ani nemohl, protože svá mladá léta trávil převážně ve vězení; pokud zrovna neseděl "za katrem", bojoval s psychickými problémy a nervově se hroutil, což vedlo k dalším zbytečným přestupkům a opětovnému zatčení. Na velmi vzdělaného a slušně vychovaného člověka to byl smutný životní start, za který Karel May ani nemohl - první trest si odseděl na základě falešného udání. A pak se to s ním už jen vezlo.

Psaní románů pro něho bylo jakousi psychoterapií. V nespravedlivém a nefunkčním světě si vytvořil svět vlastní, kde dobro vítězilo nad zlem. Výlučně kladný hrdina Old Shatterhand byl jakýmsi obrazem jeho samého - respektive obrazem člověka, jakým chtěl Karel May být.

O tom, že se spisovatel se svým hrdinou osobně ztotožňoval, svědčí i fakt, že se nechával fotit na plakáty v jeho kostýmu a tvrdil o sobě, že jeho dobrodružství osobně prožil. Svou vilu v Radebeulu u Drážďan, kde je dnes umístěno muzeum, nazval příznačně „Villa Shatterhand“.