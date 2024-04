Oldo Hlaváček je slovenský herec, bavič, moderátor, scenárista a hudebník. Možná si jej pamatujete jako silvestrovského federálního baviče. Málokdo však ví, že jeho život poznamenal i pobyt ve vězení. Chcete vědět, jak dnes Oldo Hlaváček vypadá?

Oldo Hlaváček se narodil 26. ledna 1934 v Bratislavě a je uznávanou tváří slovenské zábavy. Stal se průvodcem mnoha silvestrovských televizních večerů a byl považován za garanta humoru v éře federální Československé televize.

Herecká kariéra

Jeho herecká kariéra začala v mladých letech, když účinkoval ve školním představení Brouci.

Poté pokračoval v ochotnickém souboru v Žilině a v gymnaziálním divadelním kroužku.

V roce 1963 Hlaváček absolvoval Vysokou školu múzických umění a následně se stal členem Činohry SND. Jeho herecké umění ho zavedlo do rolí v muzikálu Na skle malované a do divadelních her jako Brouk v hlavě, Zkrocení zlé ženy a Hamlet.

Jako herec se objevil i v mnoha filmových rolích, mezi které patří například film Tango pre medveďa z roku 1966.

Byl spíše hercem malých rolí. Ztvárnil nespočet sluhů, ale i aristokratů, řidičů, domovníků a úředníků či zdegenerovaných šviháků.

Byl typickým komediálním hercem, se smyslem pro parodii. Ne nadarmo se proto našel v rozhlase, kde vystupoval v mnoha hrách a zábavných pořadech. Zejména s Ivanem Krajíčkem ztvárnili nezapomenutelné hostinské ve skečích v Hostinci Pod kaštanem.

V televizi zaujal především veleúspěšným pořadem Vtipnější vyhrává, který uváděl a pro který psal scénáře. Tento pořad se vysílal v letech 1971 až 1987 a pokud si jej odněkud pamatujeme, pak je to právě tento pořad.

Zatčení a následný návrat

Herec a bavič vystupoval i proti tehdejšímu režimu. Dokonce tak, že sovětům napsal od plic, co si o nich myslí. Ti jej za to, že je označil jako uzurpátory a zloduchy, nechali v roce 1957 zavřít do vězení. Za pobuřování proti republice strávil za mřížemi rok. „Já jsem ten rok odsouzení snášel dlouhé roky,” popisoval později s tím, že trpěl nejen on, ale i jeho příbuzní. Po propuštění z vězení se mu nedařilo příliš dobře, pracovní příležitosti pro něj rázem nebyly a on musel pracovat jako řidič parního válce.

Návrat k herecké profesi mu umožnila až nabídka z Divadla Jonáše Záborského v Prešově.

Ve svých devadesáti letech stále občas účinkuje ve slovenském národním divadle a věnuje se svým rodinným příslušníkům jako hrdý dědeček a pradědeček.

Milující manželka mu byla oporou

Největší herecký úspěch, jak sám uvádí, bylo jeho setkání s jeho manželkou Božkou, která mu byla oporou v osobním i profesionálním životě.

Manželka mu ale v prosinci roku 2021 zemřela a pro herce to byl nejhorší čas jeho života. Zcela se stáhl z veřejného života a oddal se smutku ze ztráty své životní lásky. Dlouho mu trvalo, než se zase na obrazovce objevil.

„Moje žena je poklad. Říkám jí, ať tolik nepere a nežehlí. Je to neuvěřitelně pracovitá žena. Já jdu spát, protože je čas jít spát - a moje žena ještě nejde a sedí doma v kuchyni, něco si zapisuje, kouká na to, všechno poctivě účtuje,“ říkal o ní.

Ostatně, strávili spolu 60 let!

Herec po ztrátě své manželky neví, jak bude vše sám zvládat. Jak řekl o svém domově: „Jsem tu sám a je to velká chata. Nevím, jak se o to všechno budu starat. Dnes za mnou přijede jedna paní, to zařídil můj syn. Přijde mi uklidit, vyluxovat a umýt nádobí. Jedním oknem už ani nevidím do zahrady, tak mi je taky umyje. Taky si spolu povídáme."

A jak teď herec vypadá? Podívejte se na průřez jeho životem. v naší galerii.

Největší oporou jsou mu teď, po devadesátce, jeho syn a vnučky.

