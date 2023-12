Externí autor 18. 12. 2023 17:30 clock 3 minuty video

Vlastnit malebnou chalupu někde na okraji lesa je snem mnoha lidí. A herec Oldřich Kaiser si jej už kdysi splnil. Na Liberecku vlastní krásný domeček, ve kterém tráví všechny volné chvíle. Jeho chalupa nedávno prošla velkou proměnou. Jak vypadá?

Oldřich Kaiser, jeden z nejvýznamnějších českých herců, je známý nejen svým uměleckým talentem, ale také svou láskou k přírodě a klidu, který hledá daleko od ruchu velkoměsta. Jeho osobní oáza se nachází v idylické obci Hlavice v Libereckém kraji, kde v roce 2007 získal díky dědictví malebnou roubenou chalupu. Tato chalupa, která vyzařuje kouzlo minulých dob, se stala Kaiserovým útočištěm, kde se může uvolnit a odpočívat.

Zdroj: Youtube

Památkáři z proměny radost nemají

Kaiserova kreativita se projevila i v renovaci chalupy. Výběrem netypického odstínu modré barvy pro některé části chalupy si herec vysloužil pozornost památkářů. Tento krok vedl k menšímu sporu s nimi, jelikož zářivě modrá barva podle památkářů narušuje historickou autenticitu stavby. Přestože modrá barva není v historickém kontextu nepřípustná, odstín zvolený Kaiserem se výrazně liší od tradičních barev. Naštěstí pro něho se ale jeho chata nenachází v chráněné oblasti. Pokud by tomu však tak bylo, hrozily by mu za její renovaci velké sankce.

Komplikovaný úkol

Tento případ vyvolal zajímavou diskusi o rovnováze mezi osobní svobodou a uchováním kulturního dědictví. Zatímco Kaiser považuje svůj majetek za prostor pro osobní vyjádření, památkáři zdůrazňují důležitost zachování historické estetiky, zejména u staveb s kulturním významem. Příběh Kaiserovy roubenky tak připomíná, že hledání rovnováhy mezi osobním projevem a respektem k dědictví je často komplikovaný úkol.

Kaiser, hledající klid po náročných epizodách svého života, nachází útočiště ve své chalupě, zatímco památkáři doufají, že bude respektovat tradice, aby historické skvosty jako tento mohly být zachovány pro budoucí generace.

Místo klidu

Pohádková roubenka Oldřichu Kaiserovi slouží už několik let. Pravidelně na ni vyráží odpočívat a užívat si klidu a soukromí. Není to ale jediné venkovní stavení, které má herec k dispozici. Využívá totiž také chalupu na Příbramsku, kterou vlastní jeho exmanželka Naďa Konvalinková. Právě tam se například zotavoval poté, co v roce 2019 prodělal infarkt.

Češi jsou známí svou chalupářskou kulturou a Oldřich Kaiser není výjimkou. Ve své chalupě v Hlavicích, obklopené zelení a v těsné blízkosti lesa, si užívá klid a pohodu, kterou město nemůže nabídnout. Toto místo mu poskytuje nejen prostor pro relaxaci, ale také příležitost čelit osobním výzvám a hledat vnitřní mír.

Zdroje: expres.cz, kafe.cz, poznatsvet.cz