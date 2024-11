Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by neznal bodrého herce Oldřicha Navrátila. Věděli jste, že tenhle oblíbený kutil a seriálový matador je po druhé ženatý? Podívejte se na jeho svatební fotografie.

Působí jako bohorovný člověk, kterého jen tak něco nerozhází. Jenže ve skutečnosti si Oldřich Navrátil sáhl na dno. Bylo to ve chvíli, kdy se mu život sesypal jako domeček z karet.

Neodmítá role

Pochází z Třebíče a je mu čerstvých dvaasedmdesát let. Rád přiznává, že nikdy neodmítá role. „Nikdy jsem to neudělal,“ řekl v rozhovoru pro magazín Ahaonline.cz. „Je málo herců, kteří něco odmítnou. Samozřejmě tu jsou i intelektuálové, kteří tvrdí, že něco nevzali, ale pak přijde nabídka z nějaké srágory a hned po ní hupsnou a už to jde. Moc na odmítání rolí nevěřte. Každý si promítne peníze a rozhodování je pak jasné.“

Z toho by měl člověk pocit, že se Oldřich Navrátil musel někdy objevit v nějakém nepříliš podařeném pořadu, filmu, seriálu. Pokud si ale vzpomenete třeba na Bylo nás pět, Básníky nebo Krejzovi, kde přebíral štafetu po Václavovi Postráneckém, stejně jako v kutilském Receptáři, je jasné, že tomu tak není.

Životní pády

Tak o těch toho ví Oldřich Navrátil celkem dost. Až do čtyřiapadesáti žil spokojeným rodinným životem s manželkou a dcerou a i v práci se mu dařilo. Jenže pak ho postihly neurčité zdravotní potíže. Po sérii vyšetření se zjistilo, že má v mozku krevní sraženinu, kterou je třeba operovat i s rizikem následků jako je ochrnutí nebo ztráta řeči. Vše ale naštěstí dopadlo dobře. Jenže se blížily další problémy.

Po čtyřiadvacetiletém manželství se jeho manželka zamilovala do jeho nejlepšího kamaráda a opustila ho. Krátce na to mu zemřela milovaná maminka. Při povodních pak přišel o svého čtyřnohého kamaráda, takže vlastně zůstal úplně sám, protože jeho jediná dcera odešla studovat do Itálie. Dostavily se deprese, ze kterých mu nakonec pomohli přátelé a kolegové.

Nové štěstí

Po několika letech Oldřich Navrátil potkal na plese trampské osady sympatickou, o deset let mladší Moniku. Padli si do oka a brzy zjistili, že by spolu chtěli žít. Jenže to nebylo tak úplně jednoduché, protože budoucí paní Navrátilová byla v té době ještě vdaná za člověka, který ale pobýval za mřížemi a žádost o rozvod, kterou podala, pořádně protahoval.

Nakonec se vše v dobré obrátilo a po dvouletém vztahu se vzali. Dokonce na magické datum 11. 11. 2011. Nešlo vůbec o to, že by byli pověrčiví, ale byl to jediný den, kdy měl Navrátil volno. Dalo trochu práci sehnat na úřadě volný termín, naštěstí se jim to podařilo v Mnichovicích.

Lososová nevěsta

Říká se, že by se nevěsta neměla po druhé vdávat v bílé. To nová paní Navrátilová dodržela beze zbytku. Pro svůj velký den zvolila šaty v lososové barvě, které díky materiálu házely zajímavé odlesky. V přední části je navíc měla prostřižené a dozdobené vsadkou zdobenou korálky. Nutno dodat, že jako černovlásce jí to moc slušelo.

„Vztah je pro mě naplnění života. Doufám, že to s Monikou už doklepu do konce,“ prohlásil Oldřich Navrátil krátce po svatbě. Jak se zdá, zatím mu to vychází. A to je dobře.

Zdroje: www.krajskelisty.cz, zeny.iprima.cz, www.expres.cz