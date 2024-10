Lidská trápení můžou postihnout kohokoli, nezáleží na tom, zda jste celebrita nebo vás zná jen pár sousedů. Někdo si životem propluje v klidných vodách, jiný musí čelit mnoha životním zkouškám a může si projít očistcem už na zemi. O tom ví své skvělý herec Oldřich Vlach.

Není malých rolí

Jak se říká, není malých rolí, jsou jen malí herci. Ani on není typickým představitelem hlavních filmových rolí, přesto je skvělým hercem. Tím chtěl být od mládí. Hrál už jako dítě ve škole, na gymnázium chodil do dramatického kroužku. Po maturitě ho na DAMU nepřijali, šel proto na dvouletou nástavbu na stavební průmyslovku.

Oldřich Vlach (*3. července 1941) pochází z Bezděkova u Klatov a svou vysněnou divadelní akademii přece jen vystudoval. Už na škole hostoval v Divadle Na zábradlí, kde získal stále angažmá, a když tato scéna zanikla, přešel do Divadla na Vinohradech. Na jevišti ztvárnil krásné a výrazné postavy, hlavní a velké role.

Jeho hlas známe z rozhlasových inscenací i dabingu a seznam postav, kterým dal svůj hlas, je velmi dlouhý. Pokud jde o seriály, slyšet jsme poprvé mohli v roce 1973 v seriále Randall a Hopkirk. Ve filmovém dabingu působí od roku 1969.

Očistec

Někdy kolem pětapadesáti ho začala bolet záda, hlavně za krkem. Bolesti neustávaly, naopak se jeho stav zhoršoval. Míval i teplotu, manželka ho přemluvila, ať jde k lékaři. Ten mu řekl, že je to ústřel a předepsal mu injekce. Později po jedné divadelní zkoušce zjistil, že už téměř nemůže chodit, nohy ho neposlouchají a manželka ho z divadla musela odnést na zádech a odvézt domů. Od té doby mu každý sebemenší pohyb působil nesnesitelné bolesti, které vystřelovaly až do nohou. Téměř ochrnutý měl strach, že skončí na vozíku.

Lékaři mu nejdříve diagnostikovali rakovinu páteře a dávali mu pár měsíců života. Naštěstí pozdější testy ukázaly, že šlo „jen“ o bakteriální zánět dvou krčních obratlů. Ke konci 90. let podstoupil několik operací včetně náhrady těch dvou „shnilých“, jak jim sám říkal, ze štěpu z pánve a titanových částí. Bohužel se mu v následujících letech bolesti vrátily a znovu neskutečně trpěl. V zlepšení už nedoufal, ale sebral poslední sily a podrobil se rehabilitaci v Kladrubech.

Po celou dobu mu byla nesmírnou oporou jeho manželka Jana, doktorka přírodních věd, která odešla do předčasného důchodu, aby o něho mohla pečovat.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vlachovi jsou spolu přes pět desítek let (zde 2011)

Jsou spolu od roku 1976 a potkali se v divadle. Ona byla rozvedená, protože nemohla mít děti, on po nich netoužil. Stali se z nich životní parťáci pro dobré i to zlé. Říká, že to je ta nejlepší ženská na světě. Díky ní (a samozřejmě lékařům) se z toho dostal.

Bohužel ne však úplně. V roce 2020 kvůli stále se zhoršujícím zdravotním problémům z divadla odešel s tím, že se musí šetřit. Návrat k filmu neplánoval, nanejvýš počítal s nějakým tím dabingem.

Nezapomenutelný rostlinář

Oldřich Vlach se před filmovou kamerou objevil již za studií ve snímku z roku 1963 Bez svatozáře. Z těch, řekněme známějších, si ho můžeme pamatovat jako chalupáře Ferdu Kokeše. Větší roli dostal v kriminálce Čas pracuje pro vraha, kde hrál kriminalistu nadporučíka Smutného. Z dalších známých snímků můžeme jmenovat Postřižiny či Smrt krásných srnců. Není snad však nikdo, kdo by ho neznal jako rostlináře Jaroslava Kunce z Vesničko má středisková. Ale přece jen si zahrál i hlavní role, třeba Mudr. Vrbu v dramatu Cena medu.

Divadlu dal sbohem, ale do televizního seriálu se ještě umluvit nechal. Z těch posledních to byly před dvěma lety Specialisté, loni Jedna rodina. Ve filmu Tomáše Magnuska o kuchaři z Jaroměře Radku Pálkovi, který se právě natáčí, měl hrát jeho otce, roli však odmítnul.

close info Facebook / Facebook zoom_in Pan Oldřich se kvůli zdravotním problémům už chce šetřit

Pan Vlach není příznivcem mobilů, měl doma jen pevnou linku, tu však zrušil a rozhovory neposkytuje. Zdraví je pro něj přednější a s důchodem to myslí vážně.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.idnes.cz, www.csfd.cz