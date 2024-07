Externí autor 6. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Osud nám do života přináší různé lidi, naše životy se díky těmto kličkám mění z minuty na minutu a přesně to by mohla říci vdova po oblíbeném zpěvákovi Waldemaru Matuškovi. Po letech bez partnera je zase šťastná, a dokonce se znovu vdala. Neuvěříte, koho si vzala.

Olga Matušková žije už hodně dlouhou dobu v Americe. Ostatně plán byl takový, aby se tam také narodil její jediný společný syn se zesnulým zpěvákem Waldemarem Matuškou, který dostal jméno po tatínkovi. Aby se, když umělec ještě žil, Waldemar s Waldemarem nepletli, synovi říká jeho matka něžně „Waldíku“.

Waldík se ovšem narodil v Česku, protože Matuškovi za velkou louži nepustili. Manželé si to tehdy tedy vynahradili tím, že mu alespoň dali prostřední americké jméno. To se mu ostatně hodí nyní v dospělosti, kdy syn slavného otce žije a pracuje v New Yorku. Je to jméno George, tedy anglická verze českého jména Jiří. A Jiří není Waldík jen tak po ledajakém Jiřím.

Když se totiž nepovedlo, aby se Waldík v Americe narodil, Matuška starší si přál, aby měl alespoň americký křestní list. V tu dobu už byl za oceánem jeho kolega a blízký kamarád ze Semaforu, Jiří Planner, který čirou náhodou právě křty organizoval. Celé se to tedy seběhlo pod jeho taktovkou a když přišlo na výběr prostředního jména, symbolicky jej Waldík dostal právě po blízkém rodinném příteli.

Po zpěvákově smrti se provdala za kmotra svého syna

Nyní se už dostáváme k oné spletitosti celého příběhu. Waldemar Matuška zemřel 30. května roku 2009 v americké Floridě na zápal plic a selhání srdce. Ovdovělá Olga hledala útěchu právě u Jiřího Plannera, který byl jejímu rozervanému srdci nejblíže. O pět let později následovala další tragická událost, to totiž přišel o svůj milovaný protějšek samotný Jiří.

„Byla to výjimečná žena,“ uvedla v rozhovoru Matušková o zesnulé Jiřího Janičce. „Od té smutné události jsme se s Jiřím vídali častěji. Věděli jsme přesně, co ten druhý prožívá. Naše dlouholeté kamarádství se pomalu nenásilně měnilo, aniž jsme si toho moc všimli. A potom jsme si řekli, že se to ve dvou táhne líp, a v květnu se tiše a beze svědků, což tady lze, vzali,“ prostě popisuje sled událostí, který svedl dva opuštěné lidi dohromady, aby vytvořili nový a šťastný pár.

Svatba v naprostém utajení a beze svědků

Jejich svatba proběhla v naprostém utajení bez jakéhokoliv mediálního humbuku. Matušková uvedla, že to bylo z více důvodů. Jednak to ani jeden z nich už nemají zapotřebí a zároveň se chtěli vyhnout i zbytečným svatebním darům, které by museli někde uskladnit. Protože to by se jim v tu dobu vůbec nehodilo. Když se do toho totiž rozhodli milenci praštit, měl ještě Jiří svůj dům v Los Angeles a v něm spoustu věcí, které bylo nutné přestěhovat do domu na Floridě, kde se zase usadila Olga.

„Jiří se nadobro odpoutal ze socialistické Kalifornie a stal se rezidentem Floridy. Asi to bylo za pět minut dvanáct, protože poslední zpráva, kterou jsme slyšeli, byla, že v Kalifornii zakážou stavět rodinné domy,“ popisuje politickou situaci před několika lety nadšená fanynka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Museli jsme všechno z Jirkovy vily během pár dnů odstěhovat na Floridu. A nebylo to vůbec jednoduché, má strašně věcí. No a Jirka má teď v části našeho domu, která ještě nebyla za Waldova života dostavěná, svoje hájemství,” prozradila Matušková právě onen důvod, proč se svoji svatbu snažila utajit. Představa, že by kromě Jiřího věcí z domu v Los Angeles měla uskladnit ještě další věci, ji nejspíš strašila i ve snech.

A co na „nového tatínka” řekl Waldík? „Waldíka jsem se zeptala, co by tomu řekl, kdyby Jirka vstoupil do našeho života, a on mě dojal slovy: Vždyť Jirku mi tatínek vybral!” neskrývala radost ze synova požehnání vdova po slavném zpěvákovi.

