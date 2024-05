Externí autor 21. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv si myslela, že se už nikdy nevdá, přeci jen ve svém životě ještě jednou lásku našla. Vdova po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi si vzala jeho dobrého přítele a kmotra svého syna. V roce 2021 se tajně na Floridě provdala za Jiřího Plannera. Proč svůj sňatek tajili?

Zanedlouho tomu bude už celých patnáct let, co nás navždy opustil legendární zpěvák a lamač dívčích srdcí Waldemar Matuška. Hudebník, který se svou ženou Olgou a synem Waldemarem emigrovali do Spojených států amerických už v roce 1986. Od té doby žili všichni tam. Tam také zpěvák po selhání srdce a zápalu plic 30. května roku 2009 zemřel. Pohřben je ovšem na pražském vyšehradském hřbitově.

Zanechal po sobě ženu Olgu (rozenou Blechovou) a syna Waldemara. Vdova pro svého manžela truchlila, nicméně ve svém smutku se zcela nové lásce i přesto neuzavřela, i když myšlenka, že by se znovu vdala, byla na míle vzdálená. „Byl úžasný manžel, milenec a vůbec nedocenitelný táta,“ vzpomínala s láskou na milovaného muže vdova.

Osud ji nejspíš ale nechtěl nechat na tomto světě osamocenou, a tak se po několika letech znovu provdala, a to za rodinného přítele Jiřího Plannera, který byl dokonce kmotrem jejího syna. „Jirku mi Walda představil v New Yorku v roce 1975 po našem koncertu v Julia Richmond auditoriu na Manhattanu. Byli jsme se skupinou KTO na cestě do Nashvillu na festival. Tam nás jednou dokonce Jiří uváděl na jeviště. Když jsme potom emigrovali na Floridu, tak jsme se s Plannerovými vídali častěji, přestože bydleli v Kalifornii. Dokonce jsme společně investovali do nemovitostí,“ vypráví dnes již znovu usměvavá Matušková, která si i po uzavření nového sňatku nechala slavné příjmení.

Waldemarův syn má jméno po svém nynějším otčímovi

Jejich sblížení ovšem nabylo na intenzitě až poté, co oba dva ztratili své životní partnery. Plannerova žena Jana zemřela pět let po Matuškovi. „Od té smutné události jsme se s Jiřím vídali častěji. Věděli jsme přesně, co ten druhý prožívá. Naše dlouholeté kamarádství se pomalu nenásilně měnilo, aniž jsme si toho moc všimli,“ uvedla Matušková pro web idnes.cz.

S tím, že se Matušková znovu provdá neměl problém ani její syn Waldík, jak mu sama láskyplně říká. Když Matuškovi emigrovali do Ameriky, chtěli, aby se tam Waldík už narodil a měl americké občanství. To se bohužel nepovedlo, a tak se rozhodli, že ho v Americe alespoň pokřtí. V roce 1978 se tedy vydali do New Yorku, kde byl právě Jiří Planner redaktorem rozhlasu Svobodná Evropa. Obřad proběhl bez problémů a Waldík dostal druhé jméno po svém kmotrovi – George.

Nového ženicha jí schválil

Matušková se do svatebních šatů znovu oblékla po dvanácti letech od smrti manžela. Zprvu si myslela, že si Planner dělá legraci, ale v květnu roku 2021 už stála na Floridě před oltářem a říkala znovu „ano“. S novým „tatínkem“ byl spokojený i Waldík. Když se mu matka svěřila s tím, že se asi zamilovává, odvětil jí: „Maminko, vždyť mi ho táta vybral,“ což byl odkaz na to, že je Jiřího kmotřenec.

Svatba proběhla v utajení a novináři se o ní dozvěděli až s několikaměsíčním odstupem. Proč tomu tak bylo? „Vzali jsem se, když už jsme byli rozhodnutí spolu strávit zbytek života. Ve dvou se to táhne líp. Jsme rádi, že jsme se našli. V našem věku jsme už ale nechtěli mít svatební obřad. Nechtěli jsme ale hlavně svatební dary, protože se musíme spíš věcí zbavovat. Proto jsme o našem záměru mlčeli,“ uvedla pro deník Blesk čerstvě vdaná paní.

A co dnes vůbec dělá syn slavného zpěváka, který po něm podědil i jeho krásné jméno? „Žije ve světě vědy a utěšuje mě, že všechno dobře dopadne,“ svěřila se pro web Prima Ženy Olga Matušková, která i ve svých pětasedmdesáti letech vypadá stále skvěle, přesvědčte se v naší galerii.

